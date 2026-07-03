中藥行變身老宅咖啡廳！ 「杏源珈琲」位於台南市中西區下大道良皇宮旁 連獲8個聖筊才開業

杏源珈琲。台南之旅我們一行人跟著觀旅局安排來到四安境北線尾下大道良皇宮旁杏源珈琲體驗求藥籤、喝咖啡，咖啡廳前身是杏源蔘藥行，創店的老闆夫妻不僅保留了原先的店名，更巧妙融入了各種特色物件跟中藥行的擺設元素，開業前求取獲得八個聖筊後才有信心在此經營呢。

中藥行變身求藥籤咖啡館

「杏源珈琲」位於下大道良皇宮旁的小巷弄內，鄰近小西門圓環、台南市美術館二館等地標，位置相當隱密。老闆跟闆娘曾經在大專院校任教，發展興趣投入咖啡行業，加上偶然發現這處正在出售店面，夫妻倆討論過後，就到旁邊的保生大帝廟「良皇宮」拜拜擲筊詢問各種與開店相關的問題，在連續獲得了八個聖筊，便更有信心在此經營杏源珈琲。

參訪杏源珈琲後，因為工作忙碌也擱著一旁還沒安排時間寫文介紹，某天搭乘台鐵看到「山嵐號」停靠彰化站，上網查詢山嵐號到台南都會有杏源珈琲走讀的選項，表示實力連台鐵都認可，非常厲害。

下大道良皇宮

位於臺灣台南市中西區的知名廟宇，主神為 「保生大帝」，為台南四安境的境主廟。府城人稱為「下大道」，與成功路興濟宮的「頂大道」保生大帝作一區別。保生大帝是台灣與閩南地區民間信仰中非常重要的神祇之一，主掌醫藥、祈福保命、驅邪，亦稱「醫神」或「大道公」；早年渡過黑水溝來台開墾的先民，生病沒錢看大夫多以詢問神明抽藥籤方式治病，現場老師也示範如何跟 保生大帝求藥籤，求完藥籤後還必須去中藥房跟藥房老闆確認醫治哪處不適，再索取治病的中藥材回家熬煮。

擲筊請示是否可求籤，若得「聖筊（一正一反）」表示允准求籤，若連續擲得3次無筊則暫停，改日再來。得一聖筊後，點三支香，坐在供桌前的桌椅區，將金紙墊在手腕（男左女右）下方，並把三炷香放在中醫把脈位置（橈動脈）請保生大帝把脈。

杏源珈琲還特別設計製作出 保生大帝以及虎爺公的手提袋，有興趣的朋友們都可以跟杏源購買。

聽完老師的導覽後接著就是進入杏源珈琲喝他們特色美式咖啡，有麵茶、青草、紫蘇梅、可樂美式等，另外還有蓋碗茶拿鐵，沒有訂位服務，內用只有14個座位喔。

老闆特別拉了一碗蓋碗茶拿鐵給大家拍攝。讓我想到龍潭的廟公咖啡也是這樣的做法。

因為我們是團體參訪，所以桌上已經準備好冰涼的各式美式咖啡招待大家，我拿到的是紫蘇梅冰美式。

店裡陳設不少闆娘收集的虎爺小物，香包跟掛飾都很可愛。

咖啡結合中藥房的背景很好拍攝，杏源珈琲大多跟走讀活動配合，可參考臉書跟IG上公告。

原本是中藥行的房舍現為咖啡館，特別找了中藥藥櫃當作店裡擺設，保留遠本復古氣息，搭配時髦咖啡讓旅人方便停留小憩。

營業時間：8:00~18:00(週三公休)

電話：06-222-9505

地址：台南市中西區府前路一段342巷2號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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