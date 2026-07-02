2026不一樣的阿里山旅遊！3間隱藏版阿里山美食+2個私房景點

想到阿里山散散心待個兩天一夜，阿里山行程可不只奮起湖車站！分享不一樣的阿里山行程玩法！分享3間隱藏版阿里山美食與2個私房阿里山景點，帶大家走一趟超忘憂的內行阿里山路線！包含幽靜如日本的十字路車站，喝杯鐵道咖啡，看火車進站。再到十字路車站樓梯走下去，超熱賣的十字路阿嬤草仔粿，買幾顆手做草仔粿來吃。接著到阿里山沼平車站搭乘穿越霧氣森林的阿里山小火車；然後，到綠意盎然的宮崎駿場景，阿將的家23咖啡館喝杯咖啡，最後再到游芭絲鄒宴餐廳品嚐相思木柴燻烤肉，佐上一整片絕美山景！

這趟兼具視覺與味蕾的阿里山森林行程真的很chill，趕快收藏出發吧！

阿里山十字路阿嬤草仔粿

說來特別，這家阿里山台18線，十字路車站附近的草仔粿店，是不少人上阿里山前會特地來買的！也是這次我爸的阿里山美食首選！（而且是一大早就來！）

阿嬤的精湛草仔粿手藝，向來得到不少鄉里人的喜愛。但行動不便後交兒子媳婦接手，阿嬤本人則是每天在櫃檯前接待客人～

這家草仔粿每天早晨新鮮現作，從揉製艾草外皮到炒製內餡全憑手工，皮Q彈、餡紮實。

除經典菜脯米，更研發出花生與紅豆等新風味，好滋味吸引無數觀光客專程朝聖，甚至連遊覽車都包車前來大口掃貨！

阿里山十字路阿嬤草仔粿

地址：嘉義縣阿里山鄉十字村30號（台18線阿里山公路旁，近十字路火車站）

營業時間：每日皆有營業（約從早上 6:30/7:00 至 17:00/18:00，賣完為止，建議提早前往或先訂購）

聯絡電話：05-2511066

阿里山十字路車站

比起無時無刻人山人海、商業感較重的奮起湖車站，私心更推薦群山環繞的幽靜秘境，十字路車站。

在這裡散步步調緩慢，群山、迷濛霧氣與鐵道交織出如日本鄉間小車站的浪漫氛圍。推薦到返鄉青年老闆的「鳴心咖啡店」，坐在鐵道前的座位，邊品嚐手沖咖啡，邊看小火車缓缓駛入，非常悠閒愜意。

阿里山十字路車站

嘉義縣阿里山鄉十字村十字路4號

車輛無法直接開到月台旁。建議將車停在公路旁的空地，再順著階梯步行約1至2分鐘（約100公尺），即可抵達車站。

宮崎駿山城場景：阿將的家23咖啡館

隱身在阿里山樂野部落的「阿將的家23咖啡館」，是融合鄒族文化的石頭秘境。

主人阿將夫婦歷時近30年，以一柱一石親手堆砌出充滿童話感的石頭屋園區，被網友譽為「台版宮崎駿世界」，連日本巨星福山雅治都曾慕名入住。

這裡結合了咖啡、民宿與露營，還有十多隻親人貓咪穿梭其間，非常推薦在這待上一個下午茶時光。

阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村四鄰129號之6

電話：05-256-1930 / 0933-683-420

營業時間：週一、三、四、五09:30–12:00, 13:00–16:30；週日：09:00–17:00

固定公休日：每週二、每週六

無預約制：無預約，採現場排隊、抽取號碼牌待位。

用餐時限：每次入場停留時間限制 1.5 小時。

消費方式：園區不供應正餐，每人一杯飲品低消。若不消費、或超過最後點餐時間（15:30）後入園，則改收取每人 $290 元的純參觀費。

阿里山沼平車站搭火車

比起熱門的阿里山神木線，我更推薦搭阿里山小火車從阿里山站前往沼平車站。沼平車站始建於日治時期，歷經921地震後重建，二樓特別引進日本木造技術，以純木構造打造復古外觀，呼應了阿里山木造車庫的經典意象。

當小火車緩緩駛過，窗外神木群與鐵道交織，在雲霧繚繞中若隱若現，畫面絕美，是來到阿里山絕對不容錯過的打卡秘境！

阿里山沼平車站

地址：嘉義縣阿里山鄉中山村阿里山53號

入園限制：一般遊客的汽機車無法直接載客前往車站，必須將車輛停放在遊樂區的停車場。

游芭絲鄒宴餐廳

最特別的原住民烤肉景觀餐廳！座落在阿里山山美部落的「游芭絲鄒宴餐廳」，是隱密在山海間的預約餐廳傳奇。

餐廳順著山勢而建，半開放式座位讓客人能一眼眺望群山美景。

這裡主打以相思木柴燻的燒烤、各種原住民風味料理，以景觀來說蠻值得選一餐坐在這用餐賞景。

游芭絲鄒宴餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號（往達娜伊谷方向）

營業時間：11:00 – 15:00、16:30 – 19:30（每週二、三公休）

電話：0928-222583

國小一年級以上（7歲以上）每人費用為 $500元，3至6歲兒童為 $250元，僅收現金。

用餐時間：每桌用餐時間為 80分鐘。

停車資訊：餐廳下方設有專屬大型停車場。

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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