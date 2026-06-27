芒果小鴨冰必點！ 台南超人氣老宅風日式刨冰「KANEE KAKIGORI BAR」搬來台中啦 巧搭萌翻天手繪插畫超好拍

台中冰品新店報報！這間隱身在台中西屯巷弄裡的KANEE KAKIGORI BAR，可是從台南揮軍北上、一開幕就話題性十足的人氣冰店！店內裝潢主打迷人的昭和日式復古風，牆上隨處可見闆娘親手繪製的超萌插畫，店內主打視覺與美味兼具的特色日式刨冰，還有手作甜點、飲品與香氣四溢的咖哩飯。

KANEE KAKIGORI BAR位置

KANEE KAKIGORI BAR位在台中西屯區的河南東四街上，隱身在巷弄中，鄰近重慶國小、甘肅路，距離捷運文心櫻花站也不算太遠，世說附近不太好停車，糖糖繞了快20分鐘才找到車位。

一走到店門口，立刻會被那濃濃的日式懷舊風情給深深吸引！木質調的溫暖外觀、懷舊的「冰」字藍色布旗，搭配闆娘親手繪製的可愛繽紛立牌與鯉魚旗，每個細節都充滿了日式雜貨風的童趣感。

KANEE KAKIGORI BAR環境

推開大門走進KANEE KAKIGORI BAR，彷彿一秒穿越時空隧道，來到了日本昭和年代的懷舊喫茶店！店內空間保留了台灣老宅靈魂的磨石子地板，並巧妙融合了溫潤的木質吧台。

最讓人驚豔的是那面極具溫度的英式復古紅磚牆，上頭貼滿了闆娘親手繪製、色彩繽紛且幽默感十足的手作插畫海報。

身為玩具控的朋友來到這裡絕對會瘋狂！架上陳列著滿滿的經典懷舊公仔，從麵包超人、小丸子、哆啦A夢到名偵探柯南，連料理鼠王雷米都悄悄趴在吧台隔板上，角落甚至還擺了一台古董級的小電視，處處都是驚喜，店內座位除了舒適的木質大桌與吧台區，紅磚牆下的小圓桌更是熱門的拍照打卡位。

除了超好拍的懷舊裝潢，KANEE KAKIGORI BAR 還藏著讓人心情大好的互動小驚喜！櫃檯吧台區放著闆娘特製的限定明信片，上面畫著象徵大人微醺調酒與沁涼日式刨冰的療癒雙主體插畫，最棒的是，這些竟然都是可以免費索取的，文具控、插畫控朋友一定要記得帶一張回家珍藏！

店家還在角落的座位區貼心準備了手繪著色紙與滿滿一盅彩色筆，在等待香濃咖哩飯或視覺系刨冰上桌的空檔，可以拿起畫筆盡情塗鴉、發揮創意。

KANEE KAKIGORI BAR菜單

來到 KANEE KAKIGORI BAR，連點餐過程都是一種視覺享受！店裡的菜單全由闆娘親手繪製，繽紛的色調搭配充滿生命力的擬人化幽默插畫，讓人每頁都想細細品味。

坐在KANEE KAKIGORI BAR質感的木質吧台區，最棒的享受就是能近距離觀賞開放式廚房裡，闆娘製作日式刨冰的療癒過程，看著潔白細緻的剉冰在機器下層層堆疊，闆娘神情專注、動作輕柔地塑形並淋上特製果醬，簡直像在雕琢一件件藝術品，讓人一邊看一邊期待著美味的日式刨冰上桌。

這款芒果小鴨一上桌絕對先讓相機食先！黃澄澄的誘人外觀是用大量新鮮芒果醬鋪滿整座冰山，闆娘發揮巧思，用酥脆的蓮花餅乾當作小鴨嘴巴、小番茄當作腮紅，再點綴上黑亮的大眼睛，呆萌的表情簡直可愛到讓人捨不得挖下去。

既然是從台南上來的人氣名店，當然不能錯過這款充滿南部靈魂的古早味組合，刨冰上豪邁地鋪滿了爽脆的切塊小番茄與酸甜生津的傳統蜜餞，淋上鹹甜交織的特製醬汁，最後還會附上一小杯濃郁煉乳。

芒果小鴨 300元

夏天就是要吃芒果冰！這款一上桌絕對秒殺快門的「芒果小鴨」，是 KANEE KAKIGORI BAR 的超人氣視覺系招牌，不僅外型精緻，它的內在更是誠意滿滿，外層鋪上的黃澄澄外衣，是用新鮮芒果製成的手作芒果醬。

更令人驚喜的是，用湯匙一挖開細緻的刨冰，冰山中間竟然大方藏了滿滿新鮮現切的芒果果肉，每一塊都多汁又香甜！原本以為這樣就結束了，沒想到吃到最底層，還能挖到隱藏版的滑嫩手作奶酪，香甜不膩，層次相當豐富，好吃。

蕃茄蜜餞 220元

除了萌翻天的芒果小鴨，這款「蕃茄蜜餞冰」糖糖也很推薦！潔白細緻的日式刨冰上頭，毫邁地鋪滿了大量爽脆的鮮切小蕃茄與酸甜古早味蜜餞，最後淋上闆娘特製的鹹甜手作醬汁。

迫不及待挖上一口，小蕃茄的清甜多汁、蜜餞的酸鹹生津，與手作醬汁在嘴裡完美融合，微鹹帶甜的滋味非常耐吃，整體吃起來酸酸甜甜的超級開胃。

另外店家隨冰還會附上一小杯香濃煉乳，建議大家先品嚐手作醬汁與蜜餞交織的清爽原味，吃到一半時，再將絲滑的煉乳緩緩淋下，當濃郁的奶香包裹著酸甜的蕃茄蜜餞，也別有一番風味。

KANEE KAKIGORI BAR不管在空間設計還是餐點表現上，都讓人感到驚艷與滿滿的用心！從台南人氣冰店搬遷至台中西屯，除了府城回憶「蕃茄蜜餞冰」，更推出了萌到讓人融化的夏日必吃「芒果小鴨」，每口都能吃到闆娘的手作堅持，這間兼具視覺與味覺的寶藏店，絕對值得大家列入台中的必訪清單！

KANEE KAKIGORI BAR

電話：0972-950707

地址：台中市西屯區河南東四街22號

時間：13:00~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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