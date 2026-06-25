「台南國際芒果節」6／27登場 品味感受香甜芒果文化

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏來臨，台南最具夏天季節感的水果盛事「2026台南國際芒果節」將於06/27甜蜜登場！日前舉辦宣傳記者會，台南市長黃偉哲與農業部部長陳駿季聯袂為台南芒果香甜滋味促銷。

市長黃偉哲表示，台南芒果產量全國第一，品質優良也風味獨特，感謝農業部與外交部、外貿協會，幫台南芒果在國際市場上打開通路，近年來在韓國、日本、新加坡等地銷售也取得不錯成績，讓農民辛苦獲得相對應的回報。06/27、06/28在「走馬瀨農場」舉辦的「台南國際芒果節」活動，將展示各種不同風味的芒果，也邀請各國買家來訪，希望讓更多人了解台南芒果的美味。

台南為全國重要的芒果產區，每二顆芒果就有一顆來自台南，並以品種豐富、品質優異，深受國內外消費者喜愛。每年辦理「台南國際芒果節」，不僅能讓更多民眾認識台南芒果的特色與魅力，也能帶動農產品消費及農村觀光發展。農業部將持續與地方政府攜手合作，持續協助拓展市場，提升台灣水果競爭力。

2026「台南國際芒果節」以「香約台南，仲夏芒幸福」為主題，主場活動暨開幕活動將於06/27-06/28在「走馬瀨農場」盛大登場。現場規劃芒果主題手作體驗、互動遊戲、農產展售、食農教育及精彩表演節目，適合親子同遊。活動期間入園門票優惠價100元（原價299元），並加贈50元折價券2張，歡迎把握芒果盛產季節，踴躍參與芒果節系列活動，一同體驗台南芒果產業與農村風情。

▲「2026台南國際芒果節」將規劃芒果主題手作體驗、互動遊戲、農產展售、食農教育及精彩表演節目，適合親子同遊。 圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供

為推廣台南優質芒果及帶動夏季農業觀光，今年芒果節除主場活動外，更串連台南重要芒果產區，規劃一系列產地特色活動，邀請一同深入產地感受芒果文化魅力。07/05將於楠西「玫瑰綠柏園」舉辦「楠西，芒著愛您！」活動；07/11於「左鎮驛站」辦理「芒著甜，焙出幸福派對」；07/12則於「玉井果菜市場」舉辦「玉井好芒」活動。透過農產展售、食農教育、手作體驗等多元內容，帶領遊客認識台南芒果產業與地方特色。

台南市府也誠摯邀請於盛夏時節走訪台南，一同參與「2026台南國際芒果節」，品嚐最新鮮香甜的台南芒果，感受專屬於台南的夏日幸福滋味。想品嘗最鮮甜的台南芒果，只要搜尋活動官網或掃 QR Code，即可取得各產區訂購資訊，將最新鮮、最香甜、最道地的台南芒果直接宅配到家。無論送禮或自用，都能輕鬆把台南夏天的甜蜜滋味一次帶回家。

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