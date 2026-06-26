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台南「最短老街」不簡單！竹編藝術裝置打造最美天幕風景

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於台南左鎮的左鎮老街，全長僅約58公尺，因此有著「全台最短老街」的稱號。雖然規模不大，但近年透過地方創生與藝術進駐，逐漸展現不同於傳統老街的新面貌，也吸引越來越多旅人專程前來探訪。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


抬頭就是驚喜，竹編天際線點亮老街天空

近期最受矚目的亮點，莫過於老街上空全新亮相的竹編天幕裝置。由藝術家團隊結合地方特色打造，以竹材編織出流動感十足的天際線。當陽光穿透竹編結構灑落街道時，形成獨特光影；夜晚燈光亮起後，又像一片懸掛於天空的銀河。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


季節限定造景，讓每次到訪都有不同風景

自2023年起，左鎮老街開始導入主題式街區營造計畫，依照不同季節推出特色裝置與藝術布置。也因此，即使曾經來過，再次造訪時仍可能看見截然不同的樣貌。這種持續更新的模式，也讓老街不再只是一次性的打卡景點。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


小小老街，大大創意，成為左鎮新亮點

雖然只有短短58公尺，但左鎮老街透過藝術與文化的結合，成功把「最短」變成最大的特色。從地方故事到藝術創作，讓原本容易被忽略的小街道，逐漸成為台南旅遊版圖中值得收藏的新風景。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【左鎮老街 新造景-竹編天幕】

景點位置：台南市左鎮區101-113號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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