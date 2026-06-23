璀璨6月星空 上阿里山觀賞鬼宿星團、與金星共舞

【旅奇傳媒/編輯部報導】過完端午，進入悶熱盛夏，許多遊客喜歡到「阿里山國家森林遊樂區」觀賞銀河追星消暑，近期還能看到難得的「星團伴行」奇景！位於海拔約 2,488 公尺「小笠原山觀景台」，擁有完全無死角360度環景視野、極低的光害，有機會看見滿天星斗銀河、金星接近鬼宿星團，欣賞如碎鑽的星霧奇觀。

阿里山賓館的「小笠原山夜遊觀星」夏季住房專案優惠已進入倒數計時，即日起至06/30止，入住指定房型贈送專業觀星導覽，快來安排一場初夏浪漫夜空的天文探索體驗！

▲阿里山夕陽晚霞餘暉。 圖：阿里山賓館／提供

6月下旬夜空超精彩，「阿里山賓館」結合夜間森林漫遊與專業星空解說，邀請遊客走進森林，感受滿天星斗的浪漫與寧靜。

阿里山賓館表示，夜遊觀星活動結合夜間森林漫遊，專業導覽帶領遊客，感受山林夜晚的靜謐、遠離城市光害，享受純淨無干擾的觀星體驗。

此外，臺北天文館進一步表示，六月下旬傍晚夜空最受矚目的明星非金星莫屬，06/26日落時達到年度的最高仰角，迎來今年黃昏觀測條件最好、在夜空中停留時間最長的一天。對於天文愛好者而言，此時金星的視直徑約為15角秒，若使用高倍率的天文望遠鏡放大觀察，可以清楚看到金星呈現類似「盈凸月」形狀的相位，是黃昏時段不容錯過的天文動態奇景！

▲入住聖山第一排景觀「尊爵套房」，迎來一望無際的連綿山脈。 圖：阿里山賓館／提供

阿里山國家森林遊樂園區「小笠原觀景平台」無光害、無遮蔽視野，有機會能欣賞難得一見的星團伴行奇景，及六月初夏這顆耀眼的行星「金星」。喜愛星像的天文迷，千萬不要錯過！

阿里山賓館「小笠原山夜遊觀星」夏日最後一波入住機會，06/30前入住指定房型，搭贈專業導覽星空奧秘、森林生態。傍晚時刻，房客還可至賓館7樓景觀平台欣賞浪漫、絢麗的夕陽，眺望阿里山鄒族的聖山大塔山。從夕陽黃昏到入夜，一次捕捉阿里山多變的美麗風貌，享受初夏夜空、遠離塵囂的追星樂趣！

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