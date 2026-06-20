水林私房景點曝光！憨吉祕塘從廢棄埤塘變身夢幻親水公園

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節到來，天氣漸漸轉為濕熱，正是各種草本植物蓬勃生長的季節。為了讓市民朋友歡慶傳統佳節，「臺北典藏植物園」特別選在6月期間，於園區入口處佈置了各種不同的香草植物。 這次展示特別找來端午傳統習俗中最具代表性的四種驅邪與防蚊植物－艾草、香茅、菖蒲與抹草。園方希望透過這場與日常節慶緊密相連的植物展出，讓每一位在仲夏時分踏入園區的訪客，都能在第一時間認識這些充滿故事的傳統香草植物，並透過觀察其自然的生長狀態，在生機盎然的節慶月裡，重新體驗傳統民俗與綠色大自然的深度連結。 展出的四種端午核心植物各具特色，在外型與氣味上都有好記的辨識小撇步。最常聽到的「艾草」，葉片帶有明顯的羽狀深裂，葉子背面也能看到一層細密的灰白色絨毛，用手輕輕揉碎葉片，就會散發出濃郁、帶有一點中藥感的草本香氣。 長得像芒草的「香茅」，葉片狹長且邊緣有些鋒利，通常是一整叢茂密地生長，葉子和莖部只要捏一捏，就會釋放出強烈的刺激香氣，在炎熱的夏天聞起來特別提神，同時也具有驅蚊防蟲的作用。 外型最特別的則是「菖蒲」，它的葉子筆直、顏色翠綠，長得很像一把綠色寶劍，也因為這種「劍形葉」的特徵，自古以來就被民間當

2026-06-20 08:00