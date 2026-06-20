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水林私房景點曝光！憨吉祕塘從廢棄埤塘變身夢幻親水公園

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於雲林縣水林鄉的憨吉祕塘，是近年逐漸受到關注的特色景點。「憨吉」在台語裡正是地瓜的意思，也呼應水林作為台灣重要地瓜產區的地方特色。這座景點不僅保留農村風貌，也透過環境改造，讓原本單純的灌溉埤塘變成適合散步與賞景的休憩空間。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


從荒廢埤塘到人氣打卡景點的華麗轉身

憨吉祕塘原本是文具企業所有的私人灌溉池，長年肩負農業灌溉功能。隨著環境整建與地方活化計畫推動，荒廢多年的埤塘重新整理成親水公園，結合景觀步道與公共空間，讓更多人有機會重新認識這片水域的魅力。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


湖中步道延伸水面，收藏最療癒的倒影風景

走進園區後，最吸引人的莫過於延伸至湖心的步道。沿著步道前行，可以近距離欣賞湖面風光，也有機會看見綠頭鴨與鵝群悠閒漫步。當天氣晴朗時，中東海棗樹與藍天倒映在湖面上，形成宛如畫作般的景色，成為許多攝影愛好者最喜歡捕捉的畫面。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


彩色鉛筆橋成亮點，把企業故事留在風景裡

除了自然景觀外，園區另一個特色就是充滿童趣的鉛筆裝置藝術。橋梁與護欄特別以彩色鉛筆造型設計，呼應過去文具產業背景，也讓整體景觀增添幾分活潑感。當自然風景遇上地方故事，也讓憨吉祕塘不只是拍照景點，更是一處充滿記憶與文化意義的空間。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【憨吉祕塘】

景點位置：雲林縣水林鄉山腳村45-18號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>點亮雲林美術史！創價美術館景陽館再現陳石柱大師膠彩畫作

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