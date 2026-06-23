這麼美的景點竟然在雲林！雲林國旅也超好玩～

【FunTime小編群】台灣處處是風景，雲林也不例外，雖然有些人可能對雲林比較陌生，但雲林其實也有很多美麗的景點，這次FunTime小編就要來介紹幾個推薦的雲林景點給大家，每個都好玩又好拍！下個週末不妨就安排個雲林一日遊吧～別忘了把今天介紹的雲林景點加入行程中哦！

劍湖山世界

劍湖山世界。圖／IG, cingue0802

知名的劍湖山世界是必去的雲林景點！這裡有著許多刺激的遊樂設施，除了最具代表性的雲霄飛車G5和摩天輪之外，現在還有搭配VR科技的設施，包含「VR大白鯊」及「VR恐龍飛車」，讓你搭船搭車體驗刺激快感。樂園每天還會有特技秀、嘉年華等主題表演，好友相約、全家帶小孩來通通都適合！

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

交通：▸自行開車：國道三號古坑系統交流道接台78線→轉古坑→劍湖山世界

▸大眾運輸：斗六火車站搭乘台西客運/台灣好行或古坑線，至劍湖山世界下車

營業時間：旅客服務區 平日9:20-17:30、假日9:20-18:00

摩天樂園/兒童玩國 平日9:30-17:00、假日9:30-17:30

門票：請至官網查詢

樹仔腳堤希望鳥巢

樹仔腳堤希望鳥巢。圖／IG, syl.vialife

又發現一處雲林的絕美秘境啦！「希望鳥巢」是搭建在兩棵苦楝樹上的樹屋，由當地社區發展協會打造，每年到了3、4月是苦楝花開時，白色又帶點紫的花海綻放，超夢幻～站在樹屋上放眼望去的田園風光非常療癒，無論遠拍或近看都好看！趕快來找找這個隱藏秘境吧！

地址：雲林縣莿桐鄉饒平村樹仔腳社區（Google 導航苦楝花樹屋）

營業時間：06:00-18:00

雅聞峇里海岸觀光工廠

雅聞峇里海岸觀光工廠。圖／IG, goxin.life

來到雅聞峇里海岸觀光工廠，滿滿的南洋風情夢幻場景，茅草屋頂涼亭、棕櫚樹、海岸沙灘風景等，讓人一秒置身峇里島！園區內還設置了許多特色裝置藝術與拍照點，怎麼拍都超有度假感 ~除了好拍之外，這裡也有香皂、香水、面膜、洗髮精等商品，很適合當作伴手禮帶回家！

地址：雲林縣斗六市榴北里中興路333號

交通：搭乘7127號公車→於斗六工業區站下車步行約28分鐘

營業時間：8:30-17:00

鵝媽媽 鵝童樂園

鵝媽媽 鵝童樂園。圖／IG, nina_lin8

鵝媽媽 鵝童樂園是讓小朋友放電的好去處，這裡以可愛的鵝為主題打造整座樂園，結合教育知識、農創與文創元素，寓教於樂超加分！園區規劃豐富的戶外遊樂設施，有跑跑卡丁車、天鵝船、射箭場、水池撈魚、旋轉木馬等，讓小朋友玩一整天都不膩！

地址：雲林縣斗六市嘉東里嘉新路222號

交通：搭乘7121號公車→於東和國中站下車步行約23分鐘

營業時間：9:00-18:00（週二、三公休）

青埔落羽松秘境

青埔落羽松秘境。圖／IG, mosheng_0611

秋冬限定的夢幻美景就在青埔落羽松秘境！走進園區，映入眼簾的是紅、黃、綠三色漸層交織而成的落羽松森林，隨著季節變換染上不同色彩，宛如置身童話場景，每個角落都超級好拍～另外園區內還有一座小湖泊，看著湖面上倒映著落羽松與小山丘的景致真的太美了！

地址：雲林縣虎尾鎮平和里青埔2之29號

交通：於虎尾站搭乘7120號公車→於虎尾稅務站下車步行約13分鐘

營業時間：9:30-17:00（週末公休）

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