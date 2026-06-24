來台南關廟不要只知道買鳳梨！分享幾家小吃美食給你們

提到台南關廟，相信大家都跟Ann和榜哥一樣會想到的是鳳梨跟關廟麵，而每每來到台南高雄遊玩會經過關廟交流道，但還真的從未到關廟市區走走！於是就決定周休假日安排一天來台南關廟走走，一探關廟的小吃美食以及伴手禮有哪些？但也必須說還是有很多關廟美食我們沒吃到(沒挖掘到)！畢竟只有一天的時間，真的無法把關廟必吃美食吃透透啊！

關廟廟口阿財香腸

阿財香腸就位在關廟山西宮牌樓的斜對面，餐點的選擇有大腸、香腸、生香腸、黑輪、米血、湯品等，內用外帶都可以！但來訪的這天，我們是選擇外帶一份大腸以及香腸，大腸是秤斤計價，價位都不算貴，店家用料也挺實在，大腸(米腸)Q軟綿密，而香腸就帶點淡淡的酒香味，整體來說是我們覺得還不錯的小吃！

關廟廟口阿財香腸

營業時間：平日10:00-17:30假日08:00-17:30(週二休)

營業地址：台南市關廟區文衡路70號旁

營業電話：0938-009-059

阿婆甜不辣

在關廟市區深得蔬果姊妹心的阿婆甜不辣，是我們去台南關廟吃吃喝喝唯一有再重複去買的小吃，餐點的選擇有甜不辣、魚丸、大熱狗、魚板、黑輪、白甜粿、米血、小熱狗，每個品項都是銅板價。餐點也都是現點現炸，起鍋之後自行裝袋加醬等。一開始我們只是想淺嚐幾個品項，想不到姊妹倆吃不夠，吵著要再吃！超推大熱狗，甜不辣也是不錯的選擇。

阿婆甜不辣

營業時間：11:00-17:00(周一休)

營業地址：台南市關廟區武聖路46號

乙旺魯麵

位在市場內的乙旺魯麵不論是不是用餐時間，客人是完全沒停過，餐點內用外帶都可以，餐點都是現點現做，如果遇到人多就要稍微等候一下下！這天我們點了綜合羹、土魠魚關廟麵外加又點了一份土魠魚。真的要說現炸的土魠魚好吃，粉不會裹的太厚；羹的湯頭甜鹹甜鹹的，印象中第一次吃關廟麵，這麵體我們全家人都挺喜歡！

乙旺魯麵

營業時間：06:30-13:00(週三休)(第一周的周日)

營業地址：台南市關廟區忠孝街68號市場內94.95攤位

營業電話：06-596-3234

優果果汁專賣店

來到關廟忍不住還是會想買有關”鳳梨”的飲品，另外的重點也是台南太熱了！不喝點的手搖飲實在太對不起自己了。走往林門玉餃的路上經過了優果果汁專賣店就買了一杯鳳梨多多以及西瓜汁，必須說店家用料真的實在，鳳梨多多直接是加兩罐養樂多，原本很怕咬舌，想不到真的很順口好喝喔！

優果果汁專賣店

營業時間：09:00-21:00

營業地址：台南市關廟區南雄路二段97號

營業電話：06-595-4888

林門玉餃

林門玉餃在關廟市區可說是人氣夯店！中午用餐時間絡繹不絕的人潮真的完全沒停過，餐點內用外帶都可以，但多數的人都會選擇內用，它也算是關廟市區少數有冷氣可以吹的麵店。餐點的選擇有魯麵、米粉、羹湯、肉燥乾麵(飯)，而熱門餐點絕對是” 林門玉餃”，當天我們就是選擇外帶一份林門玉餃，現點現煎大約要等個15-20分鐘左右(當天人超級多)，林門玉餃主要是20顆煮好的水餃再淋上蛋液去煎過，外層的蛋香味真的很香，香到我都覺得是”菜脯蛋”，但整體來說沒什麼味道，建議重口味的朋友要加辣喔！

林門玉餃

營業時間：07:30-14:00(週二休)

營業地址：台南市關廟區中正路886號

營業電話：06-596-5877

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阿昌牛肉湯

來到台南就肯定要喝個牛肉湯，誰叫台南的溫體牛這麼有名！隨意的走到阿昌牛肉湯，就進去點了大碗的牛肉湯跟一份芥藍牛肉，點大碗的牛肉湯會送飯(肉燥)，牛肉給的算多，但湯頭喝多會覺得有點點腥味，建議添加桌上的米酒、薑絲等調味料來增添風味；而芥藍牛肉炒的調味比例算不錯，輕易地可吃出肉質的美味。

阿昌牛肉湯

營業時間：05:30-13:00 16:30-20:00（周一二休）

營業地址：台南市關廟區巡府路73號

營業電話：06-595-9113

阿咪鳳梨吐司

來到關廟除了買鳳梨、關廟麵之外，大推阿咪鳳梨吐司！吐司口味眾多，甜鹹口味通通都有，也有芋泥捲蛋糕、芋泥布丁蛋糕盒、草莓捲蛋糕、草莓布丁蛋糕盒等等，這天我們就買了一袋鳳梨吐司，畢竟鳳梨口味的吐司在其他縣市真的不常見，也要說他們家的吐司真的用料實在，每一片吐司都能吃到鳳梨喔！有機會再去台南玩，我們肯定會繞到關廟去買吐司，真的好吃！

阿咪鳳梨吐司

營業時間：09:00-19:00（周一二休）

營業地址：台南市關廟區大富街259號

營業電話：0989-118-540

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紅紀關廟麵

關廟名產之一關廟麵當然要找一家買回家煮來吃，而榜哥做了一點點功課，找到了紅紀關廟麵有個曬麵廣場，他想說在這廣場拍照肯定不錯！來到這才知道原來這裡可是”我的婆婆拍攝的場景之一”，於是我們也在這廣場拍了幾張美照後，順道買了一包關廟回家，真的後悔當初沒多買幾包，因為自己煮來吃的關廟麵真的好好吃，不論乾麵還是湯麵都很讚。

紅紀關廟麵

營業時間：平日08:00-16:30假日08:30-16:30（周一休）

營業地址：台南市關廟區旺萊路311巷8號

營業電話：06-596-0968

大廟口阿秀煎粿仔

本來就在我們口袋名單的大廟口阿秀煎粿仔，來到關廟第一站就是要吃它！結果老闆說”賣完囉”！就只能抱著殘念的心情離開店面口，轉站到對面吃大腸根香腸！想要吃大廟口阿秀煎粿仔請記得要早點到，千萬別選擇快中午才要去吃喔！

大廟口阿秀煎粿仔

營業時間：06:00-12:30（週五、一休）

營業地址：台南市關廟區文衡路65號

營業電話：06-596-1537

阿助𩵚魠羹

位在市場後方的阿助𩵚魠羹也算是在地人氣夯店，餐點的選擇有𩵚魠羹(關廟麵、米粉、意麵)、小卷羹(關廟麵、米粉、意麵)、鱔魚羹(關廟麵、米粉、意麵)等等，本來想要去吃，但因為我們已經吃過了乙旺魯麵，就決定留到下次有來關廟再來品嘗！

阿助𩵚魠羹

營業時間：周一~周三13:30-19:00週六日11:00-16:30

營業地址：台南市關廟區南雄路二段53號

簡單分享了幾間關廟的小吃美食，真心說還有很多小吃美食我們沒吃到，找時間肯定還會再去關廟吃吃喝喝。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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