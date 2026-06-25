嘉義「200元烤蚵吃到飽」！還能聽歌、看川劇變臉 內行人口袋名單公開

上次到彰化王功體驗烤鮮蚵時，鄰桌的大哥推薦我們要到東石體驗200元的烤顆吃到飽還能聽歌跟看川劇變臉，於是我們就默默的把這訊息放入口袋名單內，這次假日來東石遊玩就決定要來體驗看看，也必須說東石的200元烤蚵吃到飽超級多家！Ann和榜哥就隨興找了這家【東石蠔蠣嗨High】！

東石蠔蠣嗨High -交通位置

東石蠔蠣嗨High位在東石漁港鄰近東石漁人碼頭，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，店家設有偌大的免費停車場可停車。

東石蠔蠣嗨High -室內裝潢

東石蠔蠣嗨High提供著半開放式的用餐環境，整個用餐區算數L型的用餐區域，想要到東石蠔蠣嗨High用餐的朋友須先到櫃台登記告知人數，會由服務人員做帶位，建議坐在與廁所、洗水台平行的用餐區，因為川劇變臉大多都以這區優先進行演出。

邊用餐還能邊聽駐唱演唱及看川劇變臉，真的是很享受喔！

東石蠔蠣嗨High -菜單

烤蚵吃到飽基本上就是以人頭計價，100cm的孩童以下免費、100cm~130cm的孩童收100元、130cm的孩童就以正常大人價格收費，其餘餐點都需額外單點附費，平日無用餐時間的限制，假日則有3小時的用餐時間限制。

東石蠔蠣嗨High -餐點分享

簡單分享我們這天來東石蠔蠣嗨High的餐點。

烤蚵吃到飽

產地直送的鮮蚵都在冰箱內，一籃一籃吃完再拿即可，店家補貨的速度很快，完全不怕吃不夠。

綜合台灣鯛

一次享有胡椒及鹽烤兩種口味，真的超推！

東石蠔蠣嗨High -周邊景點

在東石蠔蠣嗨High吃飽喝足當然不能錯過到東石漁人碼頭走走，像我們就漫步去北回歸線地標去拍照打卡，順便帶著玉米姊姊回憶一下N年前來訪的感覺。帶著小孩來訪的朋友，也建議多帶換洗衣物，讓小孩們到漁人碼頭內戲水。

當然也能順遊鄰近的景點像是嘉義布袋高跟鞋教堂、布袋漁港等，雲林的口湖馬蹄蛤主題館、台灣鯛生態創意園區等等。

營業時間：平日11:00-20:00 假日10:00-20:00

營業地址：嘉義縣東石鄉東石村5號附38

營業電話：05-373-3399

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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