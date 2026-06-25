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嘉義「200元烤蚵吃到飽」！還能聽歌、看川劇變臉 內行人口袋名單公開

Ann•榜哥•生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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上次到彰化王功體驗烤鮮蚵時，鄰桌的大哥推薦我們要到東石體驗200元的烤顆吃到飽還能聽歌跟看川劇變臉，於是我們就默默的把這訊息放入口袋名單內，這次假日來東石遊玩就決定要來體驗看看，也必須說東石的200元烤蚵吃到飽超級多家！Ann和榜哥就隨興找了這家【東石蠔蠣嗨High】！

東石蠔蠣嗨High -交通位置

東石蠔蠣嗨High位在東石漁港鄰近東石漁人碼頭，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，店家設有偌大的免費停車場可停車。

東石蠔蠣嗨High -室內裝潢

東石蠔蠣嗨High提供著半開放式的用餐環境，整個用餐區算數L型的用餐區域，想要到東石蠔蠣嗨High用餐的朋友須先到櫃台登記告知人數，會由服務人員做帶位，建議坐在與廁所、洗水台平行的用餐區，因為川劇變臉大多都以這區優先進行演出。

邊用餐還能邊聽駐唱演唱及看川劇變臉，真的是很享受喔！

東石蠔蠣嗨High -菜單

烤蚵吃到飽基本上就是以人頭計價，100cm的孩童以下免費、100cm~130cm的孩童收100元、130cm的孩童就以正常大人價格收費，其餘餐點都需額外單點附費，平日無用餐時間的限制，假日則有3小時的用餐時間限制。

東石蠔蠣嗨High -餐點分享

簡單分享我們這天來東石蠔蠣嗨High的餐點。

烤蚵吃到飽

產地直送的鮮蚵都在冰箱內，一籃一籃吃完再拿即可，店家補貨的速度很快，完全不怕吃不夠。

綜合台灣鯛

一次享有胡椒及鹽烤兩種口味，真的超推！

東石蠔蠣嗨High -周邊景點

在東石蠔蠣嗨High吃飽喝足當然不能錯過到東石漁人碼頭走走，像我們就漫步去北回歸線地標去拍照打卡，順便帶著玉米姊姊回憶一下N年前來訪的感覺。帶著小孩來訪的朋友，也建議多帶換洗衣物，讓小孩們到漁人碼頭內戲水。

當然也能順遊鄰近的景點像是嘉義布袋高跟鞋教堂、布袋漁港等，雲林的口湖馬蹄蛤主題館、台灣鯛生態創意園區等等。

東石蠔蠣嗨High

營業時間：平日11:00-20:00 假日10:00-20:00

營業地址：嘉義縣東石鄉東石村5號附38

營業電話：05-373-3399

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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「台南國際芒果節」6／27登場 品味感受香甜芒果文化

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏來臨，台南最具夏天季節感的水果盛事「2026台南國際芒果節」將於06/27甜蜜登場！日前舉辦宣傳記者會，台南市長黃偉哲與農業部部長陳駿季聯袂為台南芒果香甜滋味促銷。 市長黃偉哲表示，台南芒果產量全國第一，品質優良也風味獨特，感謝農業部與外交部、外貿協會，幫台南芒果在國際市場上打開通路，近年來在韓國、日本、新加坡等地銷售也取得不錯成績，讓農民辛苦獲得相對應的回報。06/27、06/28在「走馬瀨農場」舉辦的「台南國際芒果節」活動，將展示各種不同風味的芒果，也邀請各國買家來訪，希望讓更多人了解台南芒果的美味。 台南為全國重要的芒果產區，每二顆芒果就有一顆來自台南，並以品種豐富、品質優異，深受國內外消費者喜愛。每年辦理「台南國際芒果節」，不僅能讓更多民眾認識台南芒果的特色與魅力，也能帶動農產品消費及農村觀光發展。農業部將持續與地方政府攜手合作，持續協助拓展市場，提升台灣水果競爭力。 2026「台南國際芒果節」以「香約台南，仲夏芒幸福」為主題，主場活動暨開幕活動將於06/27-06/28在「走馬瀨農場」盛大登場。現場規劃芒果主題手作體驗、互動遊戲、農產展售、食農教育

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