台南實力派湯包店！「億小籠 上海湯包」爆汁手工湯包+地球流沙包必點，還有超少見火燒蝦+草蝦湯包

台南美食｜台南北區美食「億小籠上海湯包」台南又多一間厲害的手工湯包店啦！就開在小北觀光夜市附近，6/9正式開幕！！幾乎所有餐點都是由店家自己做的，最推爆汁湯包皮薄鮮美一口爆汁，還有超特別的絲瓜湯包（竟然有火燒蝦+草蝦）少有的組合搭配，我點了好幾道餐點都無雷，台南湯包市場越來越競爭了，這間很可以。

「億小籠上海湯包」新開的億小籠上海湯包在近期也開始試營運啦～旁邊剛好是小北觀光夜市+停車場很方便。

「億小籠上海湯包」主打現包的小籠湯包一定必點，還有各式手工蒸點心、麵食、煎炸點心、蔬食及湯品小菜，聽老闆介紹，幾乎所有餐點都是主廚手工製作，很真材實料。

億小籠湯包（7顆） $130

招牌必點小籠湯包一吃就愛上！現點現蒸的湯包一咬開湯汁直接溢出來，建議湯匙接著湯汁單喝也很鮮甜，喜歡它洽到好處的調味再配點薑絲及醬油醋，一籠真的吃不夠。

韭黃鮮蝦蒸餃 （4顆）$150

這是我目前吃過最厲害的蒸餃了，第一次吃到有包「火燒蝦」的蒸餃，不論是香氣還是賣相都給很高的評價肯定。

翠玉湯包（4顆）$150

以絲瓜為基底搭配台南特有的火燒蝦+草蝦的湯包組合在外面可是吃不到的喔！火燒蝦獨特的香氣結合草蝦肉質Q彈的口感讓絲瓜湯包吃起來不只鮮甜還很有層次。

蟹粉湯包$150 / 蟹黃燒賣 $120

手工包的燒賣跟冷凍的口感就是不一樣，上方的蟹黃店家說是給真的蟹黃欸！另款蟹粉湯包也太好吃….濃濃蟹味在嘴巴爆開，這不點會後悔。

水晶鮮蝦餃（3顆）$150

港式點心經典代表美食之一的鮮蝦餃，店家選用高品質的用料，讓外皮晶瑩透亮，內餡飽滿紮實，這就是真實力的肯定！

地球流沙包（2顆） $120

超可愛的地球造型流沙包，輕輕一撕就爆漿，鹹香的流沙完美征服我的味蕾，這很有特色必點。

腐皮鮮蝦捲（3條）$160

港式中小白很愛的腐皮鮮蝦捲也是必點，外層的腐皮炸的酥脆搭配鮮蝦、魚漿、荸薺、蔥等調配的內餡，吃起來層次豐富，很適合再沾點泰式醬更對味。

綠豆煎鍋餅 $120

外面比較少賣的煎鍋餅，製作過程很耗時，很考驗師傅的功力，上方滿滿白芝麻，一口咬下酥香迷人，很有記憶點的點心。

寶盒餛飩麵 $130

本以為外皮黃黃的是咖哩，一問才知道是用蛋黃去做的餛飩皮，餛飩餡給的很有誠意。

剁椒紹子乾拌麵 $90

保留剁椒獨特香氣（不會很辣）麵條吸附精華醬汁，非常的涮嘴開胃。

他們家小菜清爽好吃～～

億小籠上海湯包（小北店）

地址：臺南市北區西門路四段65巷76號

時間：11:00~14:00 / 17:00~21:00

電話：06 – 2511017

文章來源：台南小白 FB：台南小白

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