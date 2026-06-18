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台南必吃爆餡甜點！ 「米宅咖啡」超濃榴槤+芒果毛巾卷、抹茶毛巾卷 每口都是又濃又厚的愛到不行

台南小白／ 文、圖／小白

udn走跳美食／台南小白

台南美食｜台南甜點「米宅咖啡」隱身在台南巷弄的咖啡廳，這間從甜點攤車現在變店面了，主打手工製作的毛巾卷/巴斯克/各種甜點，這間最厲害的就是爆漿抹茶毛巾卷，每口都是又抹又濃厚的抹茶香氣，身為抹茶空直接給高評價的肯定，另外還有夏天最強組合（泰國金枕頭榴槤+香甜芒果）製作的毛巾卷，榴槤那味道真的不誇張濃到爆我愛到不行🤣🤣 外面很少見的口味很值得來吃欸！！

「米宅咖啡」隱身在文賢路的巷弄中，離好市多不遠處，店家斜對面可停騎機車（圖中的右邊）

每天賣的甜點口味不同，店家ig限動會po品項～

榴芒毛巾卷 $300

哇哇哇是榴槤毛巾卷！我就是為了這個特別跑來吃，泰國金枕頭榴槤+芒果，每口都是誇張濃的榴槤味，完完全全征服我的味蕾，炎炎夏日就是要來些榴槤甜點，再搭配芒果讓香氣及口感都更有層次，絕對是榴槤控的最愛

⚠️榴槤品項採私訊預訂 至少需提前2～5天，現場不會有也買不到，來電只提供當日現有品項預留！

濃抹茶奶凍毛巾卷 $280

深受女生喜愛的抹茶毛巾卷使用日本小山園抹茶粉，濃郁厚實的抹茶內餡搭配抹茶茶凍吃起來很加分（抹茶帶點微苦是我愛的那種）

爆漿抹茶味非常濃，抹茶控絕對會愛的，看看這誠意滿滿的厚度內餡，直接給100分。

鹹蛋黃巴斯克 $140

濃厚綿密乳酪香的巴斯克配上鹹蛋黃～這樣吃法出乎意料的好吃

嫩雞胸大可頌拼盤 $260

這盤五顏六色的雞胸拼盤，最吸引的就是超大可頌，這間甜食跟鹹食味道都在水準之上。

柳橙美式 $140／抹茶鮮奶 $160

濃郁系畢業的抹茶拿鐵，每口都是抹茶特有微苦韻味！

米宅咖啡

地址：臺南市北區元美里文賢路1030巷49弄16號

時間：12:00~19:00

電話：0911333558

文章來源：台南小白 FB：台南小白

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