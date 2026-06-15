雲林北港老街 古早味燈籠店前 手工現做超好吃「花生酥」！
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
我真的沒吃過這麼好吃的花生酥，尤其還是手工現做馬上吃，那花生香氣真的好濃又不會太甜膩，那有明顯層次的酥感，讓不愛花生酥的我真的大淪陷欸！馬上買一盒送給朋友。
森興燈籠店
地址：雲林縣北港鎮中山路91號
電話：057830852
時間：09:00–20:00
官網：Facebook
請認名森興燈籠店前的這一家花生酥。
老闆雙手沒停過的一直製作花生酥。那花生粉香氣，經過都會聞到一陣陣清香。
只用純麥芽跟花生粉做成，一層層桿出軟Q酥感，濃郁的花生香氣也太迷人。因為單純只使用麥芽不另加糖，所以真的不甜，很好吃。
而且老闆也提供試吃，通常試吃過後會忍不住喊，給我一盒！
沒機會等冰涼更酥脆，帶回去請朋友吃，三兩下就吃光了啦！朋友都問說哪裡買？北港老街有賣喔。
森興燈籠店
地址：雲林縣北港鎮中山路91號
電話：057830852
時間：09:00–20:00
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：米卡 出走
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