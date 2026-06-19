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四代祖傳麥芽糖！ 北港「傳發之家」古早味純手工天然糯米麥芽膏，還有麥芽花生糖、芝麻糖也很好吃

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

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現在已經很少看到，祖傳四代，堅持製作很繁雜不加糖的天然糯米麥芽膏了！這家就隱藏在北港朝天宮廟後巷子裡的小店，傳統典雅的裝潢，賣著最樸實古早味的糯米麥芽膏、麥芽花生糖、芝麻糖，天然糯米麥芽製作，慢火熬煮，其獨特香甜更是北港最有溫度的伴手禮推薦。

傳發之家｜交通位置

地址：雲林縣北港鎮公民路12號

電話：057823328

時間：09:00–21:00

官網：Facebook 傳發之家 | Instagram, Facebook | Portaly

牆上還詳細展示麥芽膏的製作流程，從小麥種子開始，發芽、熬煮到拉糖等等…純手工過程繁瑣費時，能堅持四代真的太不容易了。

北港 傳發之家｜MENU

除了原味麥芽膏以外，還有梅子麥芽膏欸！麥芽花生糖、芝麻糖也很受歡迎喔。

架上價格是兩年前的喔，請以上面那張MENU價格為主。

麥芽花生糖、芝麻糖也是必買。

竟然還能客製婚禮小物。

畢竟是長輩最愛，所以非買不可。

純天然糯米麥芽膏、麥芽花生糖、麥芽芝麻糖各一。

糯米麥芽花生糖

花生糖其實都吃過，但糯米麥芽花生糖，好像比較少見是嗎？因為我很少買花生糖這類的甜點，覺得這家特別好吃，花生香氣濃郁以外，糯米麥芽的甜香也不會太膩口。

看看這厚度跟真材實料的部分。

還有花生碎，超特別的口感。每一片都切成適口大小，分食也很方便，香脆不黏牙，非常推薦。

糯米麥芽黑芝麻糖

芝麻糖的部分甜鹹交織，香氣濃郁，越嚼越香 真的會不小心一口接一口，聽說糯米麥芽還能幫助舒緩咳嗽呢？

看看這厚度！還有真材實料的部分。

糯米麥芽膏

罐子上方還有食用說明，雖是糯米製作，但吃起來沒什麼負擔感，循古法製成，過程中真的不加一滴糖，都是純麥芽帶出自然的甜味，溫潤不膩口，平常很推薦拿來夾餅乾吃，大人小孩都超愛。

我其實對麥芽糖很不熟，你們看老闆提供的說明比較快。

如果不方便來北港，也可以線上買。

傳發之家

地址：雲林縣北港鎮公民路12號

電話：057823328

時間：09:00–21:00

官網：Facebook傳發之家 | Instagram, Facebook | Portaly

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：米卡 出走

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