麥寮新地標爆紅中！夜晚像巨大紅燈籠 國際金獎建築就在沿海





過去提到沿海鄉鎮，文化場域往往不是第一個被聯想到的關鍵字。但耗資超過6.2億元打造的「麥寮社教ESG永續發展示範園區」，如今正改變這樣的印象。占地8公頃的大型園區，由企業與地方共同投入打造，從2025年正式啟用後，不只成為麥寮的新地標，也逐漸形塑出一座兼具教育、休憩與藝文功能的「類文化中心」。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





紅磚與綠建築交織，夜晚化身巨大發光紅燈籠

整座園區最大的視覺亮點，莫過於建築外觀。設計團隊將台灣農村常見的紅磚元素重新詮釋，透過現代綠建築語彙，讓傳統與當代在空間中融合。尤其當夜幕降臨、燈光亮起時，整座建築透出溫暖光線，宛如一座巨大紅燈籠座落於沿海地景之中，也讓這裡成為近期熱門的拍照與打卡話題。兩棟主要建築圍塑出的蛋形「美學孵化廣場」，更兼顧景觀與抗風功能，回應沿海氣候特性。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





智慧圖書館不只是借書，更是一場科技體驗旅程

走進園區內的智慧圖書館，會發現這裡與傳統圖書館很不一樣。從AR互動攝影台、AI實境體驗，到沉浸式五面投影教室，科技元素被自然融入閱讀場域。空間規劃也從全齡角度出發，設置兒童閱覽區、青少年創意空間、樂齡專區與新住民閱讀區，讓不同世代都能找到屬於自己的角落。一樓進駐咖啡品牌，更讓閱讀與休憩變得更輕鬆自在。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





從學習到展覽，打造屬於地方的生活文化基地

另一側的生活美學館，則承接更多社區交流功能。藝文展演空間、演講廳、多功能教室與烘焙空間，讓場域不再只是單一使用，而是真正融入居民生活。從社區大學課程、展覽活動到地方聚會，這裡更像是一座能持續運作的文化平台。對麥寮而言，這座園區不只是新建築落成，而是一種新的生活節奏正在形成。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【麥寮社教ESG永續發展示範園區】

景點位置：雲林縣麥寮鄉麥豐村自強路125號





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