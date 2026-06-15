穿越百年高牆後，看見另一種嘉義！嘉義舊監獄參觀攻略





第一次看見嘉義舊監獄的人，大多會先被那道牆吸引。不是因為高，而是因為它把城市聲音隔開了。走進園區後，腳步踩過地面，耳邊剩下風吹樹葉的沙沙聲與偶爾傳來的導覽聲。陽光從木造屋簷邊緣落下，把老建築染成偏暖的色調，空氣裡還留著淡淡檜木味。這裡不像一般古蹟急著展示自己，而是讓人慢慢靠近。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





放射狀監獄裡，看見建築如何說故事

真正讓人停下腳步的，是中央台向外延伸出去的放射狀監房設計。站在核心位置往外看，長廊筆直展開，視線被拉得很遠，也能立刻理解為什麼這裡被視為珍貴的建築遺產。嘉義舊監獄不只是全台唯一完整保存的日治時期刑務所，更與日本網走監獄並列少數保留原址的賓夕凡尼亞式監獄。大量阿里山檜木結構仍被完整留下，光線穿過木窗灑落牢房時，冰冷空間裡反而多了一點溫度。園區裡還展示獄政文物、歷史空間與文創品牌空間，讓參觀不只是看建築，而是走進另一種生活切片。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





適合慢慢走的人，也適合喜歡拍細節的人

這裡很適合不趕時間的人。喜歡攝影的人，可以把鏡頭留給長廊透視、鐵窗影子與木造結構；親子家庭能透過導覽，把課本裡的歷史變成立體空間；喜歡獨旅的人，大概會愛上那些安靜的角落。建議停留時間抓一至兩小時，如果想聽故事，可以配合每日四場免費定時導覽。上午十點前後與午後三點左右光線最柔和，長廊陰影與木頭紋理也會更明顯。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





把百年監獄收進旅程裡，也把嘉義另一面帶走

現在的舊監獄，不只有監房。周邊宿舍群逐漸轉變成生活感濃厚的文創空間，逛完後，也能順著街區慢慢散步，把老城一起收進旅行裡。散客不需要預約就能自由入園，二十人以上團體則需提前十五天申請。走出高牆後回頭再看一次，才會發現，那些曾經用來限制自由的空間，如今反而讓更多人願意停下腳步。夏天的風穿過鐵窗與木門，把一座監獄，吹成了一段值得記住的旅行。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【嘉義舊監獄（現為國定古蹟嘉義舊監獄，亦稱獄政博物館）】

景點位置：嘉義市東區太平里維新路140號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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