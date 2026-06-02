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別只知道看埃及特展！奇美博物館與「金黃阿勃勒」同框絕美 內行人推薦「1隱藏版角度」要跟拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權
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不只《埃及之王：法老》特展！除了到奇美博物館看展外，外圍也被串連的金黃阿勃勒包圍，還有成簇的火紅鳳凰花，能夠一站拍到兩種花綻放的景緻。

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全台最美西洋古典建築與阿勃勒同框！台南奇美博物館外圍被當季花朵點綴，有成串的金黃色阿勃勒與成簇的火紅色鳳凰花，天氣晴朗時和藍天白雲相襯，由飽和色系組成的畫面令人心曠神怡，阿勃勒也在陽光的照映下更加閃閃發光，值得到訪時捕捉難得美景。

* 花況參考：2026/5/25滿開，實際需依現場為準。

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博物館小編分享拍攝角度，推薦從都會公園往博物館方向拍攝，以及內行人透露的隱藏版角度：「酒神劇場入口」拍攝火紅鳳凰花；還有不少人會在湖邊散步巧遇可愛鵝群，也能捕捉博物館建築與阿勃勒倒影，紀錄現在最應景的自然風光。

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奇美博物館 埃及之王 展覽 公園 熱門景點 阿勃勒 鳳凰木

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