別只知道看埃及特展！奇美博物館與「金黃阿勃勒」同框絕美 內行人推薦「1隱藏版角度」要跟拍

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午連假與暑假旅遊季即將到來，嘉義縣文化觀光局邀請大家走進阿里山，感受山林涼爽氣候與獨特咖啡文化。近年「阿里山咖啡」於國際賽事屢創佳績，不僅展現嘉義山區精品咖啡實力，也讓越來越多遊客專程上山，循著咖啡香展開深度旅遊。 文化觀光局推薦來一趟「沿著咖啡香漫遊阿里山」旅程，從冠軍咖啡莊園、部落秘境咖啡館，到坐擁山景第一排的特色空間，在雲霧繚繞的山林間，感受專屬阿里山的慢活魅力。 位於達邦村、海拔1240公尺的「七彩琉璃咖啡莊園」，2025年以「蜜處理藝伎咖啡」榮獲「臺灣 COE 卓越盃」第一名，成為近期備受矚目的阿里山咖啡莊園，園區隱身山林之中，以橫斷面木牆打造自然質感空間，除了精品咖啡外，也提供阿里山茶、愛玉及窯烤麵包等特色餐點。 莊園栽種的水洗咖啡豆帶有淡淡水蜜桃香氣，展現阿里山高海拔咖啡獨有的「山頭味」，吸引不少咖啡愛好者專程造訪，文化觀光局也建議遊客先行預約再前往，以免向隅。 另一處人氣秘境「阿將的家23咖啡館」，則以獨特的部落石頭屋風格聞名。店家由主人親手堆砌打造，一磚一瓦形塑出宛如電影場景般的空間氛圍，搭配山間雲霧與裊裊炊煙，讓人彷彿走進童話世界，露台可

2026-06-02 14:34