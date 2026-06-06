嘉義六腳隱藏版賞花秘境！竹本村鳳凰木池塘紅色巨傘盛開中





位於嘉義縣六腳鄉竹本村的竹本村鳳凰木池塘，又被許多人稱作竹子腳鳳凰花池塘，是近年逐漸受到關注的初夏賞花秘境。池畔兩棵樹齡超過30年的巨大鳳凰木，高度約三層樓高，每到5月至6月盛開時，巨大的樹冠像撐起一把把火紅色大傘，成為鄉間最醒目的季節風景。搭配古厝與農村景色，也讓這裡多了份樸實而迷人的地方特色。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





百年池塘映照火紅花海，雨後更有鳳凰花池奇景

這座池塘本身已有百餘年歷史，早年因居民築屋取土而形成，如今兼具蓄洪與灌溉功能，也成了鳳凰木最美的天然舞台。平靜水面能完整倒映盛開花況，讓火紅花海在水中形成雙重景致。若剛好遇上雨後，被風吹落的花瓣鋪滿水面，更容易拍到像天然玫瑰花瓣浴般的夢幻畫面，也因此吸引不少攝影人專程前來等待這一刻。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





古厝、酒甕與甕缸點綴，拍出台式鄉村的懷舊感

除了鳳凰木本身，竹本村鳳凰木池塘另一個迷人的地方，在於周邊濃厚的鄉村氛圍。池塘主人特地在池畔放置酒甕與甕缸，雖然今年位置略有調整，但稍微變換角度，依然能拍到酒甕、花海與池塘同框的畫面。搭配附近古厝與樹影，讓整體景色帶著濃濃台式農村感，不需要華麗造景，就能拍出相當有故事感的照片。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





私房秘境24小時開放，賞花時別忘留下最美風景

此處景點屬於私人土地，由主人無私開放給旅人欣賞，因此造訪時更需要保持安靜與環境整潔。由於景點相當隱密，路邊容易被樹木遮蔽，建議導航至附近後，尋找當地宮廟牌樓，再由牌樓路口轉入約100公尺即可抵達。這處初夏限定秘境24小時開放，若想避開人潮，建議可選擇清晨或傍晚前往，在柔和光線下欣賞火紅花影與池塘倒映交織出的靜謐風景。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【竹本村鳳凰木池塘】

景點位置：嘉義縣六腳鄉「竹本村鳳凰木池塘」





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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