雲林台西海線散策推薦！拍蚵貝寶寶再逛百年海口庄派出所





可愛爆擊！台西鄉打造的全新公共藝術「台西小Q公仔」，以當地代表性的文蛤與牡蠣養殖文化為靈感，設計出一系列圓潤可愛的蚵貝寶寶角色。透過公仔設置，不僅替街道增添活力，也讓更多人用輕鬆方式認識台西最具代表性的產業特色。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





8座粉嫩蚵貝寶寶現身，變成最新打卡熱點



這次共設置8座蚵貝寶寶公仔，每座高度接近成人身高，搭配粉嫩配色與卡漫風格造型，相當吸睛。其中6座主要集中在文化路與中山路交會的Y字路口周邊，另外2座則位於台西國中附近，讓整座小鎮多了許多可愛拍照角落。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





從海線文化到公共藝術，把地方故事變有趣



這些公仔不只是裝置藝術，也承載著台西養殖文化記憶。透過文蛤與牡蠣擬人化設計，讓過去較少被注意的地方產業，以更親切有趣的方式走進生活。走在街頭時，不只是拍照打卡，也像是透過角色重新認識這座海線小鎮。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





順遊老建築與海線街景，感受台西慢步調魅力



由於多數公仔位於主要道路與路口，拍照時也要特別留意車流安全。若時間充裕，還能順遊建於1931年的海口庄派出所，感受日治時期建築留下的歷史痕跡。從萌系公仔到老街風景，台西也逐漸展現出屬於自己的特色旅行魅力。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【台西小Q公仔】

景點位置：雲林縣台西鄉文化路與中山路交叉路口一帶、台西國民中學周邊





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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