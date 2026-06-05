「東門城外遊香洋」週末登場 來關廟遊市集、DIY、玩水上活動

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市政府觀光旅遊局攜手臺南市關廟青文化協會共同舉辦的「2026東門城外遊香洋」活動，06/06、06/07兩天在關廟「大潭埤旺萊公園」登場。活動結合在地鳳梨產業、水域遊憩、生態導覽及單車小旅行等多元內容，打造融合自然、人文與低碳旅遊特色的夏日盛會，一同走進關廟，感受最具魅力的臺南夏日風情。

臺南市長黃偉哲表示，關廟舊稱「小香洋民社」，相傳早年稻作收成時，金黃色稻浪隨風搖曳、稻香四溢，景致宛如海洋，因此得名「香洋」。如今關廟已成為全臺知名鳳梨產地，希望透過「東門城外遊香洋」活動，推廣「大潭埤旺萊公園」及周邊特色景點，串聯地方產業與深度旅遊體驗，讓更多民眾認識關廟獨特的文化底蘊與觀光魅力。

▲關廟「大潭埤旺萊公園」美景。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局長林國華表示，今年活動內容豐富精彩，除了街頭藝人演出外，更規劃龍舟板、SUP 立式划槳及獨木舟等熱門水域遊憩體驗活動，邀請把握機會、手刀報名（報名窗口：「關廟青文化協會」臉書粉絲專頁）。現場也設有小農美食市集與 DIY 手作活動，適合親子同遊、大小朋友一起同樂。活動第二天更加碼推出單車小旅行及大潭埤濕地生態導覽，帶領遊客以深度旅遊方式探索關廟之美，體驗最「旺」的夏日旅程。

適逢關廟鳳梨盛產季，為推廣在地農特產品，關廟區農會特別提供限量鳳梨作為活動限定好禮，將於兩日活動期間搭配現場打卡活動，在特定時段發送鳳梨兌換券。

此外，關廟區公所也配合活動，於06/06-06/07開放「大潭埤旺萊公園」戲水池，讓小朋友可以盡情玩水放電。大朋友則能體驗各式水域活動，共享夏季限定的戶外時光。

▲關廟森林公園。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

參與活動之餘，也推薦順遊包括關廟山西宮、千佛山菩提寺、關廟森林公園、關廟北寮彩繪村等周邊特色景點。若想延伸旅程，還可順遊周邊山城景點，包括龍崎文衡殿、牛埔泥岩水土保持教學園區；或往北前往虎頭埤風景區，再串聯左鎮化石園區及山上花園水道博物館等知名景點。更多活動與旅遊資訊，請至「臺南旅遊網」查詢。

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