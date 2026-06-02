端午連假／漫遊阿里山 品味冠軍咖啡與療癒系雲海風景

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午連假與暑假旅遊季即將到來，嘉義縣文化觀光局邀請大家走進阿里山，感受山林涼爽氣候與獨特咖啡文化。近年「阿里山咖啡」於國際賽事屢創佳績，不僅展現嘉義山區精品咖啡實力，也讓越來越多遊客專程上山，循著咖啡香展開深度旅遊。

文化觀光局推薦來一趟「沿著咖啡香漫遊阿里山」旅程，從冠軍咖啡莊園、部落秘境咖啡館，到坐擁山景第一排的特色空間，在雲霧繚繞的山林間，感受專屬阿里山的慢活魅力。

位於達邦村、海拔1240公尺的「七彩琉璃咖啡莊園」，2025年以「蜜處理藝伎咖啡」榮獲「臺灣 COE 卓越盃」第一名，成為近期備受矚目的阿里山咖啡莊園，園區隱身山林之中，以橫斷面木牆打造自然質感空間，除了精品咖啡外，也提供阿里山茶、愛玉及窯烤麵包等特色餐點。

▲七彩琉璃咖啡莊園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

莊園栽種的水洗咖啡豆帶有淡淡水蜜桃香氣，展現阿里山高海拔咖啡獨有的「山頭味」，吸引不少咖啡愛好者專程造訪，文化觀光局也建議遊客先行預約再前往，以免向隅。

另一處人氣秘境「阿將的家23咖啡館」，則以獨特的部落石頭屋風格聞名。店家由主人親手堆砌打造，一磚一瓦形塑出宛如電影場景般的空間氛圍，搭配山間雲霧與裊裊炊煙，讓人彷彿走進童話世界，露台可遠眺山景與茶園景致，而園區內自在穿梭的貓咪，更成為許多遊客鏡頭中的療癒畫面。

▲「阿將的家23咖啡館」的部落石頭屋。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

提到阿里山精品咖啡，「鄒築園」幾乎已成為「阿里山冠軍咖啡」代表，除了品嚐精品咖啡外，遊客還能預約莊園導覽，深入了解咖啡從種植、處理到烘焙的過程，重新打造後的空間融合文青風格與山林景觀，不少國內外旅客專程前來，在靜謐氛圍中悠閒停留一整個下午。

▲「鄒築園」的飲品與糕點。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

同樣深受旅客喜愛的「仙井咖啡館」，原本為在地茶農，後來投入精品咖啡種植與烘焙，發展出結合茶文化與咖啡特色的品飲體驗，重新裝潢後的空間更加寬敞舒適，山景座位區擁有遼闊視野，讓遊客能一邊欣賞阿里山風景、一邊品味咖啡與茶香。

▲「仙井咖啡館」坐擁遼闊山景。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「璟隆咖啡莊園」則是不少遊客口中的熱門景點，店家鄰近「二延平步道」，擁有絕佳山景視野與雲海景觀，提供阿里山咖啡及鍋物料理。一樓與二樓規劃不同用餐空間，能從不同角度欣賞山巒景致。晴朗時可遠望層層山景，雲霧升起時則宛如置身仙境，成為許多人上山放鬆療癒的口袋名單。

阿里山不只有日出、森林鐵路與神木步道，近年逐漸發展出獨具特色的山林咖啡文化，都值得旅人放慢腳步細細探索。更多旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」Facebook 粉絲專頁或加入 Line 官方帳號（@chiayitravel）查詢。

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