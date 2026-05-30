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新竹人氣Buffet南下拓點！「莫內饗宴」進駐嘉義時間曝，23道澎湖海味暑假限定開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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暑假聚餐熱潮提前升溫！以高人氣自助餐聞名的煙波集團「莫內饗宴」，去年於新竹湖濱館改裝登場後，憑藉豐富海鮮餐檯與度假式用餐氛圍，迅速成為當地熱門Buffet餐廳，更被不少饕客封為「新竹最難訂位Buffet」。今年夏天品牌再傳新消息，宣布將首度跨出台灣北部，進駐預計8月17日試營運的「煙波城行阿里山北門館」，為嘉義餐飲市場再添話題新亮點。

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除了拓點消息引發討論，莫內饗宴同步推出期間限定「盛夏澎湖海鮮季」，自6月5日起一路供應至9月30日，集結23道澎湖主題料理吃到飽，將澎湖海域的鮮味搬上餐桌。餐檯主打以當季澎湖小卷打造的「鮮切澎湖冰卷」，以及運用稀有澎湖石鮔製成的「馬告酪梨澎湖石鮔沙拉」，結合海味與在地香料風味，展現濃厚夏季海島氣息。

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日式料理區也同步推出多款限定海鮮料理，包括「澎湖小卷佐海鮮干貝醬」、「脆藻鮮蠔佐仙人掌凝露桔香魚卵油醋」，以及融合創意手法的「澎湖海藻江戶伊達卷佐核桃燒女子」等，讓旅客不用飛離台灣，也能品嚐濃濃澎湖海味。此外，原有餐檯同樣維持高人氣菜色，包括松葉蟹、天使紅蝦、烤魷魚、鮭魚生魚片與生食級干貝等海鮮無限供應，吸引不少家庭客與海鮮控搶訂。

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煙波集團表示，未來莫內饗宴進駐嘉義後，除了延續主題餐檯與現做料理特色，也將結合飯店住宿與親子休閒體驗，打造南台灣全新的度假餐飲場景。隨著暑假旅遊旺季到來，從新竹一路延伸至嘉義的海味饗宴，也讓不少旅客提前規劃起今夏最鮮的美食旅行。

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