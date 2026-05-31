快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

端午連假出遊首選！ 親子慢遊嘉義大林「中藥文化+主題工廠」小旅行

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：嘉義縣文化觀光局／提供
圖：嘉義縣文化觀光局／提供

以巴洛克風格打造的華麗城堡建築「佐登妮絲城堡」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
以巴洛克風格打造的華麗城堡建築「佐登妮絲城堡」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午連假將至，家中有小朋友的家長們，是否正在為連假規劃一處既能讓孩子盡情放電、又能留下美好影像的好去處？嘉義縣文化觀光局特別推薦大林中藥行體驗及大林主題工廠聚落，結合中藥文化、主題工廠及親子體驗，邀請親子家庭趁著假期走訪嘉義「大林」，展開一段兼具知識性、趣味性與拍照魅力的小旅行。

▲歷史超過一甲子的「泰成中藥」，讓孩子在互動中認識漢方文化與中藥知識。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲歷史超過一甲子的「泰成中藥」，讓孩子在互動中認識漢方文化與中藥知識。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

大林鎮為嘉義第一個、也是全台第二個獲得國際慢城組織認證的城鎮，隨著多座主題工廠陸續進駐發展，讓慢城氛圍與創意產業相互交融，展現兼具文化底蘊與觀光魅力的地方特色。

擁有超過一甲子歷史的「泰成中藥」，推出「小小中藥師體驗」，透過中藥材認識、養生茶飲品嚐、茶包 DIY 及文物館導覽等內容，讓孩子在互動中認識漢方文化與中藥知識。完成體驗後還能獲得專屬《小小中藥師證書》，十分適合親子家庭安排深度體驗。

▲以巧克力文化結合歐洲城堡意象與普羅旺斯風格的「歐樂沃築夢城堡」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲以巧克力文化結合歐洲城堡意象與普羅旺斯風格的「歐樂沃築夢城堡」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲充滿希臘歐風氛圍的「蓋婭莊園」，享受療癒又充滿香氛感的親子時光。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲充滿希臘歐風氛圍的「蓋婭莊園」，享受療癒又充滿香氛感的親子時光。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

大林除了擁有深厚的人文底蘊，大埔美園區更聚集多座特色主題園區，形成豐富多元的觀光聚落。像是充滿希臘歐風氛圍的「蓋婭莊園」，園區內擁有庭院造景、噴泉廣場與白色宮殿建築，遊客除了能漫步園區、拍攝美照，也可參與擴香石、絹布包及手工皂等 DIY 體驗，享受療癒又充滿香氛感的親子時光。

以巴洛克風格打造華麗城堡建築的「佐登妮絲城堡」，也是一個熱門美拍景點，園區結合噴泉、花園廣場與宮廷歐式穹頂建築，適合帶孩子來此放電兼盡情拍照留念！

充滿夢幻童話氛圍的「歐樂沃築夢城堡」，以巧克力文化結合歐洲城堡意象與普羅旺斯風格街景，讓大小朋友彷彿走入異國童話世界。來此可體驗暖心巧鑽珠寶盒與巧克力彩繪餅乾 DIY 等手作，增添親子互動與趣味體驗。

▲「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」讓孩子親近音樂並認識銅管樂器。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」讓孩子親近音樂並認識銅管樂器。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲「老楊方城市」以方塊酥為主軸，結合繽紛方塊屋與方塊酥星人等創意 DIY，增添親子互動樂趣。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「老楊方城市」以方塊酥為主軸，結合繽紛方塊屋與方塊酥星人等創意 DIY，增添親子互動樂趣。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲「丸聚星球」以丸子與宇宙主題打造沉浸式空間，讓孩子在遊玩中認識丸子製作過程。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「丸聚星球」以丸子與宇宙主題打造沉浸式空間，讓孩子在遊玩中認識丸子製作過程。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

此外，大林也有多處寓教於樂的主題工廠，像是「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」，透過互動吹奏體驗，引導孩子親近音樂並認識銅管樂器；「老楊方城市」以方塊酥為主軸，結合繽紛方塊屋與方塊酥星人等創意 DIY，增添親子互動樂趣；充滿童趣的「丸聚星球」，則以丸子與宇宙主題打造沉浸式空間，透過手作丸子 DIY，讓孩子在遊玩中認識丸子製作過程。

嘉義縣文化觀光局邀請遊客把握端午連假，安排一趟輕鬆的大林小旅行，走訪嘉義大林，無論是喜愛文化體驗、美拍打卡、手作體驗或主題工廠探索，都能一次滿足。更多親子旅遊資訊，請上「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line官方帳號（@chiayitravel）查詢，也可至「嘉義縣親子旅」官網了解更多親子體驗行程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

精選嘉義超人氣旅宿：不只阿里山，市區也超好住！

【FunTime小編群】嘉義不僅是通往阿里山的門戶，市區內的文創聚落、特色美食更是讓人流連忘返！從復古文青的設計旅店、交通便利的市區飯店，到深受爸媽喜愛的親子飯店應有盡有。本篇小編為大家整理了網友熱搜的嘉義必住清單，無論是想逛文化路夜市，還是要在飯店享受渡假感，這篇懶人包一次滿足你！

走進鹽水日與夜　品嚐在地古早味、打卡最新台劇片場

以蜂炮和燈節聞名的鹽水古稱「月津」，清代曾為台灣第四大港，至今仍保有百年歷史古蹟、老街。白天走進鹽水古鎮，穿街走巷探訪橋南老街、月津港親水公園、永成戲院、八角樓、大眾廟、天主堂、王爺廟、護庇宮等歷史街區與老建築，宗教、文化底蘊豐厚。

端午連假出遊首選！ 親子慢遊嘉義大林「中藥文化+主題工廠」小旅行

端午連假即將來臨，嘉義大林推出親子小旅行，結合中藥文化及主題工廠，吸引家庭前來體驗。遊客可透過小小中藥師體驗和多元DIY活動，探索文化底蘊與趣味互動，適合全家大小共享美好時光。

新竹人氣Buffet南下拓點！「莫內饗宴」進駐嘉義時間曝，23道澎湖海味暑假限定開吃

新竹人氣Buffet「莫內饗宴」將進駐嘉義，8月17日試營運並推出「盛夏澎湖海鮮季」，供應23道澎湖主題料理，包含新鮮海鮮與特色餐檯，為暑假聚餐增添話題。

只知道文章牛肉湯？ 2026台南牛肉湯推薦　在地人激推「這3間」才是真必吃

來台南吃牛肉湯，最怕的不是踩雷，而是「每家都有人推」推到你選擇障礙。這次小編直接用一條路線，把三家不同風格的台南牛肉湯排進同一趟：永康的 牛逼牛肉湯走「蒜香＋商業午餐超佛」路線；安南的中州寮牛肉湯是我心中「湯頭鮮甜、配肉燥飯直接飽」代表；最後再用觀光客最常報到的文章牛肉湯（東寧旗艦店）收尾，環境舒適、交通也方便。如果你也在找「第一次來台南牛肉湯要吃哪家？」或是「台南牛肉湯哪一家CP值高？」這篇你一定要收藏。

連4個月「免費入館」！ 南投這間世界博物館「秋山堂茶藝」體驗靜謐茶席時光

中台世界博物館將於6月6日舉辦「墨香茶藝－品茶・拓印質感體驗」，特邀春水堂集團的林美君老師講述台灣茶文化演變。活動將結合茶道與拓印，提供三種方案，現已開放報名，並至8月底免費入館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。