端午連假出遊首選！ 親子慢遊嘉義大林「中藥文化+主題工廠」小旅行

以巴洛克風格打造的華麗城堡建築「佐登妮絲城堡」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午連假將至，家中有小朋友的家長們，是否正在為連假規劃一處既能讓孩子盡情放電、又能留下美好影像的好去處？嘉義縣文化觀光局特別推薦大林中藥行體驗及大林主題工廠聚落，結合中藥文化、主題工廠及親子體驗，邀請親子家庭趁著假期走訪嘉義「大林」，展開一段兼具知識性、趣味性與拍照魅力的小旅行。

▲歷史超過一甲子的「泰成中藥」，讓孩子在互動中認識漢方文化與中藥知識。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

大林鎮為嘉義第一個、也是全台第二個獲得國際慢城組織認證的城鎮，隨著多座主題工廠陸續進駐發展，讓慢城氛圍與創意產業相互交融，展現兼具文化底蘊與觀光魅力的地方特色。

擁有超過一甲子歷史的「泰成中藥」，推出「小小中藥師體驗」，透過中藥材認識、養生茶飲品嚐、茶包 DIY 及文物館導覽等內容，讓孩子在互動中認識漢方文化與中藥知識。完成體驗後還能獲得專屬《小小中藥師證書》，十分適合親子家庭安排深度體驗。

▲以巧克力文化結合歐洲城堡意象與普羅旺斯風格的「歐樂沃築夢城堡」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲充滿希臘歐風氛圍的「蓋婭莊園」，享受療癒又充滿香氛感的親子時光。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

大林除了擁有深厚的人文底蘊，大埔美園區更聚集多座特色主題園區，形成豐富多元的觀光聚落。像是充滿希臘歐風氛圍的「蓋婭莊園」，園區內擁有庭院造景、噴泉廣場與白色宮殿建築，遊客除了能漫步園區、拍攝美照，也可參與擴香石、絹布包及手工皂等 DIY 體驗，享受療癒又充滿香氛感的親子時光。

以巴洛克風格打造華麗城堡建築的「佐登妮絲城堡」，也是一個熱門美拍景點，園區結合噴泉、花園廣場與宮廷歐式穹頂建築，適合帶孩子來此放電兼盡情拍照留念！

充滿夢幻童話氛圍的「歐樂沃築夢城堡」，以巧克力文化結合歐洲城堡意象與普羅旺斯風格街景，讓大小朋友彷彿走入異國童話世界。來此可體驗暖心巧鑽珠寶盒與巧克力彩繪餅乾 DIY 等手作，增添親子互動與趣味體驗。

▲「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」讓孩子親近音樂並認識銅管樂器。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲「老楊方城市」以方塊酥為主軸，結合繽紛方塊屋與方塊酥星人等創意 DIY，增添親子互動樂趣。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲「丸聚星球」以丸子與宇宙主題打造沉浸式空間，讓孩子在遊玩中認識丸子製作過程。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

此外，大林也有多處寓教於樂的主題工廠，像是「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」，透過互動吹奏體驗，引導孩子親近音樂並認識銅管樂器；「老楊方城市」以方塊酥為主軸，結合繽紛方塊屋與方塊酥星人等創意 DIY，增添親子互動樂趣；充滿童趣的「丸聚星球」，則以丸子與宇宙主題打造沉浸式空間，透過手作丸子 DIY，讓孩子在遊玩中認識丸子製作過程。

嘉義縣文化觀光局邀請遊客把握端午連假，安排一趟輕鬆的大林小旅行，走訪嘉義大林，無論是喜愛文化體驗、美拍打卡、手作體驗或主題工廠探索，都能一次滿足。更多親子旅遊資訊，請上「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line官方帳號（@chiayitravel）查詢，也可至「嘉義縣親子旅」官網了解更多親子體驗行程。

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