快訊

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

台南人終於等到！ 「すき家SUKIYA」永康首店今開幕 大方送2000個環保袋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書

台南人終於等到了！身為日本連鎖牛丼三大龍頭之一的「すき家（SUKIYA）」，在全台粉絲的引頸期盼下，終於宣布正式進軍台南，不僅是SUKIYA首度插旗台南，官方更透露未來台南展店大計！

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書

すき家（SUKIYA）自2014年強勢登台以來，分店版圖多集中在北部，前年7月首度進軍高雄後便陸續開出4家分店，讓敲碗已久的南部網友興奮不已。當時就有不少在地人湧入粉專留言直呼「希望擴展到台南！」今年初終於傳出好消息，歷經5個月的精心籌備，台南首間門市「永康中華店」於今日（5月28日）上午10點正式揭幕！

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書

開幕當天起，凡是到店點購主餐的前2,000位幸運兒，不論是選擇內用還是外帶，通通都能免費獲得一個超實用的「開幕紀念環保購物袋」，數量有限，送完為止！

官方透露目前還有多個地點正在緊鑼密鼓洽談與籌備中，名單中包含了「台南棒球場前店」、「永康永大店」以及「歸仁中山店」，未來台南各區的吃貨們值得期待！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

すき家 牛丼 台南美食

相關新聞

台南人終於等到！ 「すき家SUKIYA」永康首店今開幕 大方送2000個環保袋

「すき家（SUKIYA）」在台南首度開幕！永康中華店今日正式揭幕，前2000位點餐顧客可獲贈環保購物袋。該品牌自2014年進軍台灣以來，急速擴展至南部，吸引當地粉絲期待。

台南西市場美食區特輯｜「慢煮·雲日常」朵雲ICE進駐！手切冰、甘蔗片冰，多種創意冰品一次滿足

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 今天來台南西市場找美食啦～台南天氣炎熱非常適合吃冰消暑，我最愛的朵雲冰淇淋在西市場...

2026嘉義蒜頭糖廠花季來了！金黃花海與五分車同框超有fu

如果你喜歡帶有復古感的賞花景點，那麼蒜頭糖廠的阿勃勒花季，絕對值得親自走一趟。高達近三層樓的金黃花牆，在陽光下閃閃發亮，搭配藍色台糖五分車與老糖廠鐵道，不只是拍照好看，更有一種專屬於嘉義夏天的懷舊浪漫。

百年蒸汽火車暑假限定啟程 嘉義推出13團親子鐵道遊程

今夏，最令人期待的親子旅行，就從阿里山裡的蒸汽鳴笛正式啟程！嘉義縣文化觀光局攜手雄獅旅遊，與農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處合作推出「嘉義親子鐵道旅遊」，特別打造13團限定蒸汽火車遊程，結合百年森林鐵道、山城風光與親子體驗，邀請大小朋友搭上列車，穿梭阿里山山林間，展開充滿歡笑與回憶的夏日鐵道冒險。

台南隱藏版外帶咖哩飯！咖哩控必收藏 「牛肉咖哩」吃得到Q彈牛筋、辛香咖哩

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 有沒有跟我一樣喜歡吃咖哩飯的朋友呀？最近發現了這家「咖哩餐車」外帶咖哩，...

台南平價大份量牛排！ 「牛B牛排」自助吧吃到飽 牛雞豬三拼綜合排+超大16盎司牛排必點

dn走跳美食／台南小白 台南美食｜台南牛排「牛B牛排」台南安平平價大份量牛排店！還有自助吧無限量供應（玉米濃湯/飲料/冰沙/烤吐司/爆米花吃到飽）主打100%原塊牛排，很推16盎司牛排吃完超飽，肉肉控可點超級綜合排有厚片牛排、厚片豬排、雞腿排，三款肉肉吃得到（免費加麵或換飯，不吃麵可以換蛋）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。