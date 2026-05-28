台南人終於等到！ 「すき家SUKIYA」永康首店今開幕 大方送2000個環保袋

台南人終於等到了！身為日本連鎖牛丼三大龍頭之一的「すき家（SUKIYA）」，在全台粉絲的引頸期盼下，終於宣布正式進軍台南，不僅是SUKIYA首度插旗台南，官方更透露未來台南展店大計！

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書

すき家（SUKIYA）自2014年強勢登台以來，分店版圖多集中在北部，前年7月首度進軍高雄後便陸續開出4家分店，讓敲碗已久的南部網友興奮不已。當時就有不少在地人湧入粉專留言直呼「希望擴展到台南！」今年初終於傳出好消息，歷經5個月的精心籌備，台南首間門市「永康中華店」於今日（5月28日）上午10點正式揭幕！

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書

開幕當天起，凡是到店點購主餐的前2,000位幸運兒，不論是選擇內用還是外帶，通通都能免費獲得一個超實用的「開幕紀念環保購物袋」，數量有限，送完為止！

官方透露目前還有多個地點正在緊鑼密鼓洽談與籌備中，名單中包含了「台南棒球場前店」、「永康永大店」以及「歸仁中山店」，未來台南各區的吃貨們值得期待！

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