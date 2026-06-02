埋地底72小時「隱藏版土窯羊肉」！Netflix認證嘉義必吃4大美食清單

說到嘉義美食，很多人第一個想到的一定是火雞肉飯，不過這次小編想分享一條更有故事感的嘉義美食路線。從 Netflix《世界小吃：亞洲》介紹過的在地小吃出發，除了經典的林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯、阿娥豆漿豆花，最讓小編印象深刻的，是藏在嘉義民雄鄉間的「松山土窯羊肉」。這裡的羊肉不是一般羊肉爐，而是用古法土窯、米酒與中藥材，慢慢燻燒出一鍋充滿時間感的湯頭，真的很像一場火與煙的鄉野傳奇。

嘉義美食｜松山土窯羊肉

埋地底72小時隱藏版土窯羊肉

第一站來到Netflix介紹過的嘉義民雄神秘羊肉爐「松山土窯羊肉」。店面隱藏在嘉義民雄鄉間，沒有熱鬧商圈，周圍甚至還有點像秘境，但也因為這種低調感，反而更有種「懂吃的人才知道」的神秘氛圍。

一走進店裡，就能感受到濃濃古早味與鄉野感，最不一樣的是，這裡的羊肉不是一般瓦斯爐或炭火熬煮，而是把陶甕埋進土裡，再利用高達上千度的稻殼悶燒，搭配26種中藥材與純米酒，整整燻燒三天三夜。老闆甚至會親自介紹土窯製作過程，從紅土封窯、控火到負壓燜煮，每一步都超有儀式感，真的有種在聽職人說故事的感覺。

圖/ReadyGo

土窯羊肉一上桌，酒香跟藥膳香直接撲上來，第一口喝下去會先感受到濃厚米酒香氣，但越煮越順口，尾韻會慢慢轉成溫潤回甘。羊肉燉得非常軟嫩，幾乎入口即化，連平常怕羊騷味的人都能接受，真的比較像在喝一鍋「羊肉藥膳精華」。另外不少老饕還會搭配高麗菜、金針菇、豆皮等火鍋料一起吃，不過要注意的是，「土窯羊肉」本身是不能加湯的，因為每一甕湯頭都是固定份量，老闆認為那是整整72小時濃縮出的精華，所以真的會讓人有種在喝「丹藥湯」的感覺。

圖/ReadyGo

除了招牌土窯羊肉之外，旁邊配菜其實也很值得點。像是很多人推薦的「羊油麵線」，吸附羊油香氣後超級涮嘴，建議一定要趁熱吃，不然羊油冷掉後香氣會比較沒那麼明顯；「阿里山石筍」口感爽脆，剛好能平衡羊肉鍋的濃厚感；喜歡吃肉的人，也很推薦加點羊五花，切片後帶點油脂香氣，口感Q嫩不乾柴。

圖/ReadyGo

這間店最迷人的地方，其實不只是味道，而是整個料理過程與氛圍。從土窯開窯、煙燻香氣，到老闆講述古法料理的故事，都讓人感受到這不只是吃一鍋羊肉爐，而是在體驗一場嘉義限定的鄉野傳奇。

地址：嘉義縣民雄鄉松山



電話：05-272-1597



營業時間：週六、週日 11:30–14:30、17:00–20:00（週一至週五公休）

嘉義美食｜林聰明沙鍋魚頭

嘉義超經典沙鍋魚頭

第二家是嘉義超經典的「林聰明沙鍋魚頭」。這間幾乎是許多人來嘉義必吃的代表美食，位置就在文化路夜市附近，假日或用餐尖峰時間常常需要抽號碼牌候位。雖然人潮不少，但翻桌速度算快，等待時也可以先去附近走走，順便感受嘉義夜市的熱鬧氛圍。

圖/IG @aaaaliccee

他們家的沙鍋菜湯頭，入口是濃郁沙茶香，帶著白菜熬煮後的甜味，尾韻還有一點微辣感，喝起來非常暖胃。裡面的豆腐、白菜都吸飽湯汁，越吃越入味。如果想吃更飽，也可以加烏龍麵，整碗份量很有誠意。除了沙鍋魚頭，火雞肉飯配半熟太陽蛋也是很多人推薦的組合，蛋黃拌進雞油飯裡，香氣真的很加分。

地址：嘉義市東區中正路361號



電話：05-227-0661



營業時間：週一、週三至週日 11:30–21:00（週二公休）

嘉義美食｜劉里長火雞肉飯

嘉義經典火雞肉飯

來嘉義不吃火雞肉飯真的說不過去，而「劉里長火雞肉飯」就是很多人會特地排進行程的名店。搬到新址後，店面變得更乾淨明亮，座位與點餐動線也很清楚，對第一次來嘉義吃美食的人來說很友善。

圖/FB 劉里長火雞肉飯

火雞肉飯一上桌，最吸引人的是雞油與油蔥香氣。白飯粒粒分明，淋上鹹香醬汁與雞油，再搭配滑嫩火雞肉，簡單卻很耐吃。如果加上一顆半熟蛋，蛋黃拌進飯裡，口感會更濃郁滑順。除了火雞肉飯，虱目魚湯也很推薦，湯頭鮮甜，搭配一碗飯剛好是很舒服的嘉義在地日常。

地址：嘉義市東區光彩街414號



電話：05-222-7669



營業時間：週二至週日 09:00–14:30、16:00–19:00（週一公休）

嘉義美食｜阿娥豆漿豆花

Netflix介紹過的古早味豆漿豆花

最後一站用甜點收尾，來到嘉義人氣古早味甜品「阿娥豆漿豆花」。這間也是 Netflix《世界小吃：亞洲》嘉義篇介紹過的店家之一，主打用豆漿取代糖水的豆花，吃起來豆香更濃，也更有嘉義在地小吃的特色。

圖/IG @aaaaliccee

很多人推薦點花生豆漿豆花，再加一份油條。豆花口感滑嫩，豆漿濃郁順口，花生煮得軟綿，整碗吃起來清爽又有飽足感。最有記憶點的是油條，酥脆口感泡進冰涼豆花裡，會變成外層微軟、內層仍帶脆度的口感，真的很有記憶點。這裡營業到晚上，很適合吃完正餐後再來續攤。

地址：嘉義市東區延平街233號



電話：0937-209-837



營業時間：週一、週三至週日 14:00–23:00（週二公休）

嘉義美食一日遊行程表

時間 行程規劃 10:30 抵達嘉義市區，先到文化路周邊散步，感受嘉義老城氛圍 11:30 林聰明沙鍋魚頭：品嚐濃郁沙茶湯頭與沙鍋菜，開啟嘉義美食之旅 13:00 嘉義市區散步：可順遊文化路夜市周邊、中央噴水池一帶 14:30 劉里長火雞肉飯：吃一碗經典火雞肉飯，加半熟蛋更滿足 16:00 阿娥豆漿豆花：用豆漿豆花加油條作為午後甜點 17:30 前往嘉義民雄，建議開車或安排交通接駁 18:00 松山土窯羊肉：品嚐古法土窯羊肉，感受火與煙的鄉野料理故事

嘉義美食常見問題

Netflix介紹過哪些嘉義美食？

Netflix《世界小吃：亞洲》嘉義篇介紹了多間嘉義在地小吃，包含松山土窯羊肉、林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯與阿娥豆漿豆花，都是很具代表性的嘉義美食。

松山土窯羊肉需要預約嗎？

建議一定要提前預約。松山土窯羊肉製作時間長，每週主要只有週末營業，且土窯羊肉數量有限，沒有預約很可能吃不到。

林聰明沙鍋魚頭會排很久嗎？

熱門時段通常需要候位，尤其假日與晚餐時間人潮較多。建議避開尖峰時段，或先抽號碼牌後到文化路夜市附近走走。

阿娥豆漿豆花必點什麼？

最推薦花生豆漿豆花搭配油條。豆漿香濃、豆花滑嫩，油條泡進豆花裡會有酥脆與微軟交錯的口感，是很有嘉義特色的吃法。

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