只知道文章牛肉湯？ 2026台南牛肉湯推薦　在地人激推「這3間」才是真必吃

來台南吃牛肉湯，最怕的不是踩雷，而是「每家都有人推」推到你選擇障礙。這次小編直接用一條路線，把三家不同風格的台南牛肉湯排進同一趟：永康的 牛逼牛肉湯走「蒜香＋商業午餐超佛」路線；安南的中州寮牛肉湯是我心中「湯頭鮮甜、配肉燥飯直接飽」代表；最後再用觀光客最常報到的文章牛肉湯（東寧旗艦店）收尾，環境舒適、交通也方便。如果你也在找「第一次來台南牛肉湯要吃哪家？」或是「台南牛肉湯哪一家CP值高？」這篇你一定要收藏。

台南牛肉湯推薦｜牛逼牛肉湯

蒜頭系香氣派＋現炒鍋氣一次滿足

我先從永康開局，因為牛逼最強的就是「CP值」跟「蒜頭存在感」。商業午餐只要150元太佛心！蒜頭系香氣派＋現炒鍋氣一次滿足。他們家湯頭偏清淡型，喝得出洋蔥熬出來的甜，重點是還可以加湯，醬料區甚至有料酒可以自己加，大家一定不要錯過這個吃法。

圖/ReadyGo

小編很推薦把牛肉湯跟現炒一起搭：像 牛逼特炒、薑絲炒牛肉、蔥爆炒牛肉，都有明顯鍋氣，牛肉嫩到很下飯。還有一個亮點是他們的商業午餐：一套150元就有炒高麗菜、滷蛋、滷豆腐（不喜歡還能換菜），牛肉湯雖然小碗一點，但肉量不小，吃完超有飽足感。唯一要注意：假日不提供商業午餐，想吃便宜套餐要抓平日。

地址：台南市永康區東橋六街120號

電話：0919-849-416

營業時間：週二至日 11:30–20:00（週一休）

台南牛肉湯推薦｜中州寮牛肉湯

湯頭肉味超濃厚，配上肉燥飯超滿足

第二站小編完全是被在地人帶路過來的，湯頭肉味超濃厚，配上肉燥飯超滿足，在地人帶路準沒錯。它給我的第一印象很樸實，外觀看起來沒什麼花樣，而且室內冷氣還滿涼的，吃牛肉湯不用滿身汗這點先加分。他們家的湯頭走清甜鮮口路線，喝起來很乾淨，牛肉塊給得也不小氣。點大碗湯品還能搭配肉燥飯（或白飯），薑絲跟醬料給得很大方，不夠還能再自己加，吃到最後是那種「胃很滿足、心情也很滿足」的感覺。

圖/ReadyGo

如果你跟我一樣吃牛肉湯一定想配點炒菜，很多人也會點芥蘭炒牛肉，整體就是一間「看起來低調、吃起來很強」的店。

地址：臺南市安南區長和路二段141號

電話：06-3551268

營業時間：週三至週日 06:00–19:00（週一營業至15:00／週二公休）

台南牛肉湯推薦｜文章牛肉湯（東寧旗艦店）

觀光客最愛的排隊美食，逛南紡順便吃一碗剛剛好

最後一站是觀光客最愛的排隊美食 ! 如果你是第一次來台南、又剛好會去南紡逛街，這家絕對要收藏。湯頭帶有獨特蔬菜清甜，雖然排隊人潮多，但品質最穩定。店面大冷氣涼、座位多，逛南紡順便吃一碗剛剛好，還有開放式廚房可以看到處理牛肉的過程。牛肉湯走清甜不死鹹路線，肉質柔軟，搭配薑絲很加分。調味料區也是要加多少都行。比較有趣的是文章的，炒類很多人都會說帶著「台南甜」，像蔥爆牛肉鍋氣很夠，但如果你怕甜，建議加點辣做平衡。

圖/ReadyGo

地址：台南市東區東寧路449號

電話：06 209 0293

營業時間：11:30–02:00

如果你對台南美食還意猶未盡，可以延伸看看台南牛肉火鍋推薦，或是安排一趟台南一日遊行程把景點和吃食一次排好。晚上還沒吃飽？台南宵夜吃牛肉湯也是很多在地人的選擇！

台南牛肉湯推薦常見問題

第一次吃牛肉湯，怎麼點最不踩雷？

先點「招牌牛肉湯＋肉燥飯」這種基本盤，最能感受湯底與牛肉的原味；如果店家有分小碗／大碗，大碗通常更有飽足感，也更能看出店家給料誠意。

文章牛肉湯適合觀光客第一次去嗎？開到很晚嗎？

文章牛肉湯（東寧旗艦店）因為位置、座位與營業時間相對方便，確實是很多人「第一次來台南吃牛肉湯」會選的入門店；營業時間常見資訊為 11:30–02:00（仍以現場公告為準）。

中州寮牛肉湯特色是什麼？

中州寮牛肉湯常被提到的優點是：湯頭清甜、上菜快，而且「大碗湯＋附肉燥飯」這種組合對想吃飽的人很友善；營業時段也偏長（不同日略有差異），建議照店家公告安排。

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