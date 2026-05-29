連4個月「免費入館」！ 南投這間世界博物館「秋山堂茶藝」體驗靜謐茶席時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】在博物館的靜謐中，喝一杯好茶，聽一段台灣茶的故事。 中台世界博物館「墨香茶藝－品茶・拓印質感體驗」6月特殊場次，特別邀請春水堂集團「秋山堂」店長林美君老師主講「老街茶香情懷」，帶領參與者走進台灣茶文化的演變歷程。活動訂於06/06（六）舉行，現已開放報名。

▲從上墨、拍打中專注感受手作的樂趣。 圖：中台世界博物館／提供

博物館除了看展覽，也可以是讓人放慢腳步的所在。中台世界博物館「墨香茶藝」年度體驗行程，以茶席與拓印串聯「墨香」與「茶香」的雙重感官體驗，自5月首場推出以來廣獲好評。6月特殊場次更邀請知名茶藝職人擔任講師，以深度講座開啟這段慢活旅程。

【講座亮點｜職人視角的老街茶香情懷】

本次主講人林美君老師，長期深耕春水堂集團旗下精品茶莊「秋山堂」，擔任店長近二十年。她親歷台灣茶文化從手搖茶興起到現代茶藝空間蓬勃發展的完整歷程，致力於將小壺泡的傳統工藝，轉化為現代人可以親近的生活美學。本次講座主題「老街茶香情懷」，將帶領參與者從職人的視角，重新認識台灣茶的底蘊與當代風貌。

▲參加者可親手帶回一幅屬於自己的拓印卷軸作品。 圖：中台世界博物館／提供

【體驗內容｜從舌尖到指尖的感官覺察】

講座之後，活動延伸至拓印體驗，引導參與者專注於手邊的力道，感受墨與紙張交織的魅力，將博物館的靜謐化為可以帶回家的溫暖記憶。

活動提供三種方案供彈性選擇：

．A方案｜講座＋茶道體驗＋拓印卷軸手作，每人700元（此為全日活動，由博物館另提供午餐精緻便當）

．B方案｜講座＋茶道體驗，每人500元

．C方案｜拓印卷軸手作體驗，每人200元

「墨香茶藝－品茶・拓印質感體驗」可於線上報名；此外，中台世界博物館與木雕分館，自即日起至08/31止，連續4個月全面免費入館，歡迎把握機會蒞臨參觀。

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