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走進鹽水日與夜　品嚐在地古早味、打卡最新台劇片場

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：水靜葳】

以蜂炮和燈節聞名的鹽水古稱「月津」，清代曾為台灣第四大港，至今仍保有百年歷史古蹟、老街。白天走進鹽水古鎮，穿街走巷探訪橋南老街、月津港親水公園、永成戲院、八角樓、大眾廟、天主堂、王爺廟、護庇宮等歷史街區與老建築，宗教、文化底蘊豐厚。

▲華燈初上，適合來一趟月津夜遊。
▲華燈初上，適合來一趟月津夜遊。

建於1741年的聚波亭大眾廟主祀雷府千歲，是鹽水護庇宮二媽角的角頭之一，為昔日進入鹽水第一站，聚波漁火名列月津八景，廟中隱藏著全台唯一的麻將廟。傳統中國廟宇風的鹽水天主堂坐擁全世界罕見的東方版最後晚餐圖。中正路洋溢著洋樓風情街景，王爺廟巷處處可見150多年的歲月痕跡。「月之美術館」長期推動小鎮藝術化，常設展有15個作品，讓世界看見鹽水小鎮，感受昔日港町的繁華。

▲鹽水天主堂可見全球罕見的東方版最後晚餐圖。
▲鹽水天主堂可見全球罕見的東方版最後晚餐圖。

▲「月之美術館」長期推動鹽水小鎮藝術化，規劃多元特展和常設展。
▲「月之美術館」長期推動鹽水小鎮藝術化，規劃多元特展和常設展。

　

懷舊滋味月津老城的日常風景

走進鹽水小鎮，時光彷若凝結在古早純樸年代，懷舊巷弄間處處飄香的在地美食是這座慢城極具魅力的味道。鹽水意麵、豬頭飯、豆簽羹、肉圓都是必吃古早味小吃，甜味水煎包、昆伯臭豆腐、帥哥番茄是當地人推薦必吃在地風味。榮獲台南市政府金讚好店殊榮的「月津懷舊食堂」傳承阿嬤年代的手路菜，提供精緻餐點和客製手路菜，選用在地新鮮食材，純手工自製古早味料理，鹽水意麵、懷舊肉捲、蒜味白肉、香酥紅糟肉、黃金泡菜都是經典。

▲「月津懷舊食堂」傳承阿嬤年代的手路菜，鹽水意麵、懷舊肉捲都是經典必吃。
▲「月津懷舊食堂」傳承阿嬤年代的手路菜，鹽水意麵、懷舊肉捲都是經典必吃。

▲肉骨茶鍋喝得到醇厚美味。
▲肉骨茶鍋喝得到醇厚美味。

　

穿越時空岸內影視基地

「岸內糖廠影視基地」前身為鹽水百年糖廠，鄰近橋南老街、月津港等熱門景點，基地占地約33公頃，2018年由台南市政府和文化部攜手打造全台首座結合歷史時代場景、影視製作及文化推廣的影視基地專業製片廠。目前基地設有清代漢人市街區、主要大街兩個台灣歷史時代場景，並提供預留搭景地供劇組使用。岸內影視基地以第一齣歷史劇《斯卡羅》打響知名度，目前有兩部最新影視作品的場景規劃局部開放給民眾預約參觀，分別是熱播破億的國片《大濛》留下四成場景，走進電影中1950年代的台北街景、人力車店和雜貨店、高金鐘神出鬼沒的村落巷徑等場景；以及預計今年第四季上檔、由霍建華和楊謹華主演的Netlfix醫療劇《急診室的奇蹟》。

▲由霍建華和楊謹華主演的《急診室的奇蹟》就在岸內影視基地搭景拍攝。
▲由霍建華和楊謹華主演的《急診室的奇蹟》就在岸內影視基地搭景拍攝。

▲置身國片《大濛》拍攝場景，走進電影中1950年代的台北街景。
▲置身國片《大濛》拍攝場景，走進電影中1950年代的台北街景。

　

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