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2026嘉義蒜頭糖廠花季來了！金黃花海與五分車同框超有fu

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


地處於嘉義縣六腳鄉的蒜頭糖廠，目前正值一年之中最燦爛的阿勃勒盛開期。每年5月至6月，整座糖廠園區都會被金黃色花穗點亮，一串串垂落的阿勃勒花朵，在陽光照射下格外耀眼，也讓這裡成為全台最具代表性的「黃金雨」懷舊鐵道景點之一。復古糖廠與鐵道場景搭配盛開花海，形成一種只有嘉義才有的夏日風景。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


藍色五分車穿越花海，鐵道控必拍經典畫面

蒜頭糖廠最迷人的亮點之一，就是台糖五分車與阿勃勒花海的經典同框。沿著窄軌鐵道兩側，整排阿勃勒行道樹正熱烈綻放，當復古藍色小火車緩緩駛過金黃色花廊時，畫面充滿濃濃懷舊感。列車、鐵道與花海交織出的風景，不只吸引鐵道迷，也成為攝影愛好者每年守候的重要鏡頭，隨手一拍都像電影畫面。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


滿版黃金花牆大爆發，走進被花包圍的夢幻場景

除了鐵道花景外，糖廠西側倉庫旁更藏著近期最熱門的「滿版花牆」拍攝點。這裡的阿勃勒老樹枝枒垂得較低，盛開時幾乎形成一整面近三層樓高的金黃色花海，人站在前方，就能輕鬆拍出被花包圍的壯觀畫面。陽光灑落時，整片花牆像會發光一般，也讓不少旅人特地前來，只為捕捉這場短暫卻驚艷的夏日盛宴。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


順遊阿勃勒大道，把握週末五分車班次出發

而不僅在園區內，周邊通往嘉義科學園區與棉花田有機農場方向的嘉58鄉道，也能看到延綿盛開的阿勃勒大道，讓整趟旅程充滿金黃色風景。若想搭乘五分車，建議可安排週六、週日或國定假日前往，因平日多為團體預約制，假日班次相對固定，更容易拍到列車與花海同框的經典畫面。趁著花期正美，不妨安排一趟蒜頭糖廠小旅行，感受屬於嘉義初夏最浪漫的黃金雨風景。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【嘉義蒜頭糖廠五分車阿勃勒】

景點位置：嘉義蒜頭糖廠-蔗埕文化園區


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>火紅花海席捲嘉義！古典紅磚×火紅花海同框美如電影場景！

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