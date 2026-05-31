精選嘉義超人氣旅宿：不只阿里山，市區也超好住！

嘉義福容VOCO酒店

【FunTime小編群】嘉義不僅是通往阿里山的門戶，市區內的文創聚落、特色美食更是讓人流連忘返！從復古文青的設計旅店、交通便利的市區飯店，到深受爸媽喜愛的親子飯店應有盡有。本篇小編為大家整理了網友熱搜的嘉義必住清單，無論是想逛文化路夜市，還是要在飯店享受渡假感，這篇懶人包一次滿足你！

嘉義住宿｜快速分類＋導覽

計畫到嘉義旅遊，住宿地點選得好，旅程就先成功一半！嘉義的住宿選擇非常多元， 小編幫它分成4大類，可以根據自己喜歡的住宿類型挑選喔～

➢嘉義火車站、文化路夜市附近：交通與美食機能的核心地段，步行就能輕鬆吃遍排隊名店，並快速前往各大景點

➢親子ｘ寵物友善住宿：結合豐富設施與毛孩友善，讓全家人在飯店內就能享受高品質的度假時光

➢高CP值平價住宿：高CP值與簡約設計，讓你在省下住宿預算的同時也能擁有乾淨舒適的入住體驗

➢阿里山住宿推薦：坐擁森林芬多精與無敵雲海視野，是想要近距離朝聖阿里山日出與鐵道的最佳地點

嘉義住宿｜市中心：火車站、夜市附近

要在嘉義玩得輕鬆，住市中心就對了！市中心最大的優勢就是生活機能超好，緊鄰嘉義火車站與文化路夜市，不管是想搭車上阿里山，還是在市區悠閒散步都超方便！

承億文旅-桃城茶樣子

喜歡喝茶的朋友不能錯過，還有無邊際泳池

承億文旅-桃城茶樣子

承億文旅-桃城茶樣子

嘉義承億文旅-桃城茶樣子大廳的挑高設計讓人感到舒適，以茶與木頭元素融合出古色古香的樣貌。在茶的故鄉建立一間以茶為主題的設計旅店為飯店核心，等待入住同時還能品嘗到當地的茶，甚至在房間內還有茶湯能泡呢！這裡還有一項特色則是無邊際游泳池（目前暫停開放），在嘉義住宿就像在國外度假的感覺，晚上則搖身一變變成酒吧，可以在睡前來微醺一下，好好享受放鬆！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：嘉義市東區忠孝路516號

附近景點：檜意森活村

福泰桔子商旅-文化店

近市區交通方便，親子友善飯店

福泰桔子商旅-文化店

福泰桔子商旅-文化店

福泰桔子商旅-文化店的交通相當方便，靠近文化路夜市，晚上肚子餓想吃嘉義美食的話，不怕沒地方去！飯店除了一般房間以外，還有提供背包客房型～可以提前告知有嬰兒小孩，飯店會提供免費的嬰兒床以及消毒鍋讓父母們不用扛大包小包來旅遊。住宿附近也有停車位，開車來的朋友也可以很方便！飯店附有投幣式洗衣機烘衣機，非常適合來嘉義住宿的背包客朋友們～

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：嘉義市西區文化路169號

附近景點：森林之歌，文化路夜市

嘉義住宿｜親子ｘ寵物友善住宿

接下來這間飯店除了提供完善的兒童遊戲室，像是賽車場、旋轉木馬或是溜滑梯球池等，有些住宿還可以開放寵物入住唷！

新悦花園酒店

多樣兒童娛樂設施，早餐也超美味

新悦花園酒店

新悦花園酒店

新悦花園酒店是間嘉義超有名的親子飯店，館內的設施從旋轉木馬、賽車場，再到室外沙坑和大草皮，絕對是帶孩子放電的最佳選擇！在房型的部分，他們有設置溜滑梯主題房型，並且入住也可以租借消毒鍋、澡盆等備品。新悦花園酒店也是一間寵物友善飯店，除了有附設寵物旅館外，還有24小時監控系統可以隨時查看寵物的情況喔～

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：嘉義市東區保順路69號

附近景點：北香湖公園、愛木村地方文化館

嘉義住宿｜高CP值平價住宿清單

想要來趟嘉義美食之旅但怕荷包失血嗎？這間嘉義旅宿不只價格親民，房型選擇更是豐富到不行，從平價青旅床位，到適合情侶或朋友的文青簡約套房應有盡有。

嘉義島宇居飯店

房內有電視，交通超便利

嘉義島宇居飯店

嘉義島宇居飯店

獨旅或是想省預算的朋友，住這間嘉義島宇居飯店就對了！這裡的膠囊空間不僅有收納櫃，房內竟然還有電視可以看，不過記得要自備有線耳機喔！它的公共廚房設備超級齊全，從鍋碗瓢盆到微波爐、烤箱應有盡有，還有桌遊跟室內外座位區可以休息。飯店的地點超便利，而且走路7分鐘就能到文化路夜市，下次來嘉義獨旅就選這間！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：嘉義市東區文化路294號

附近景點：檜意森活村、北門驛

嘉義住宿｜必訪景點！阿里山住宿推薦

想要一睹阿里山著名的日出、雲海與森林鐵道，選擇海拔適中或位於園區內的住宿是關鍵！

阿里山賓館

走路就到神木區，還有接駁服務

阿里山賓館

阿里山賓館

阿里山賓館雖然有些年代感，但維護得非常乾淨整潔。飯店走出門就能直接散步到神木區和沼平車站，而且在天台就能看到日落，晚上一抬頭就是滿天星斗！飯店位在管制區內，開車的朋友記得把車停在遊客中心停車場，再搭飯店接駁車上山。無論是清晨想去車站看日出，還是平時要去服務中心晃晃，飯店都有定時接駁，讓你優雅度過森林假期！

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：嘉義縣阿里山鄉16號

附近景點：神木群、沼平車站

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