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百年蒸汽火車暑假限定啟程 嘉義推出13團親子鐵道遊程

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打造結合鐵道文化與山林風光的深度慢旅，百年蒸汽火車專列鳴笛啟程（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
打造結合鐵道文化與山林風光的深度慢旅，百年蒸汽火車專列鳴笛啟程（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

今夏，最令人期待的親子旅行，就從阿里山裡的蒸汽鳴笛正式啟程！嘉義縣文化觀光局攜手雄獅旅遊，與農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處合作推出「嘉義親子鐵道旅遊」，特別打造13團限定蒸汽火車遊程，結合百年森林鐵道、山城風光與親子體驗，邀請大小朋友搭上列車，穿梭阿里山山林間，展開充滿歡笑與回憶的夏日鐵道冒險。

百年鐵道與山林慢旅 感受阿里山限定魅力

此次遊程涵蓋2日、3日及4日多元路線，串聯阿里山、沼平、祝山等經典車站與在地人氣景點，打造結合鐵道文化與山林風光的深度慢旅。最大亮點莫過於百年蒸汽火車專列鳴笛啟程！當蒸汽火車頭緩緩駛進山林，白煙升起、汽笛迴盪，那幅只有在阿里山才能看見的經典畫面，於今年夏天完整呈現在旅客眼前。此次特別搭配兩款超人氣特色列車——宛如移動美術館的「福森號」，以及充滿森林美學氛圍的「栩悅號」，帶領旅客感受復古鐵道工藝與現代設計交織出的獨特魅力。

（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

行程同時串聯山林步道與在地人氣景點，旅客可漫步阿里山森林步道，感受林間芬多精的療癒氣息；也可走進奮起湖老街，品嚐經典鐵路便當，感受山城特有的懷舊風情與悠閒節奏。

（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

親子互動體驗一次滿足 收藏暑假歡樂回憶

除了鐵道與景點體驗外，遊程也融入豐富的親子互動元素，讓孩子在旅行中盡情探索、開心放電。像是可到欣欣水泥森活園動手DIY水泥多肉盆栽，發揮創意與美感；到向禾休閒漁場體驗划船撈海菜、烤蚵、釣魚等，感受最道地的漁村樂趣；到咩咩上樹萌寵樂園與超萌動物近距離互動，讓孩子在玩樂與探索中，收穫滿滿在地回憶。

（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

部落文化與太空劇場 開啟孩子探索樂趣

喜歡自然與文化體驗的旅客，也別錯過鄒族逐鹿文創園區，可以近距離餵食梅花鹿，感受可愛小鹿魅力；而嘉義縣科學教育中心-太空教育館更可觀賞3D劇場，啓發孩子對宇宙的想像力，讓整趟旅程兼具知識性與娛樂性。

（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

「嘉義親子鐵道旅遊」13團遊程現已正式開賣，前1000名報名成功者，還可獲得限量早鳥好禮「火龍果米磚」及「限定列車紀念磁鐵」。這個夏天，不妨放下手機、離開城市，一起搭上百年蒸汽火車，在山林迴盪的汽笛聲中，收藏一段屬於親子間的難忘「嘉時光」，和孩子一起展開今夏最值得回憶的鐵道之旅吧！

（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）
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（嘉義縣文化觀光局廣告）

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

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