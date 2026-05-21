「25元泡芙」每天只開3小時！雲林「寶藏甜點店」統統銅板價 部落客大推「這樣點」最對味
銅板價吃甜點！在地學生帶路，這家「25元泡芙」開在巷弄裡，但每到出爐時段即吸引排隊人潮，搭配各式口味內餡，一口咬下超級滿足。
內行人不說的平價甜點店！雲林虎尾這家「盛味軒日式泡芙」低調卻擁有許多忠實顧客，一天只開3小時，販售多種口味可口泡芙，有巧克力、原味牛奶、咖啡、草莓、芒果、藍莓等內餡，價格落在25-30元。泡芙選擇多樣，像是日本風泡芙、鬆軟泡芙、起酥泡芙、菠蘿泡芙、甜甜圈泡芙等不同口感，能一次吃好吃滿。
部落客美食瓦斯桶最推「起酥泡芙」搭配巧克力餡，酥香外皮與微甜內餡，一不小心就會立馬完食。他也分享，探店當天不到10分鐘，甜點櫃就被掃空，建議想吃的朋友提早到店，以免撲空喔！
盛味軒日式泡芙
地址：雲林縣虎尾鎮西安里八德街156號
營業時間：16:00-19:00
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