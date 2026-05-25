台南隱藏版外帶咖哩飯！咖哩控必收藏 「牛肉咖哩」吃得到Q彈牛筋、辛香咖哩

台南咖哩飯「咖哩餐車」隱藏版外帶咖哩飯

有沒有跟我一樣喜歡吃咖哩飯的朋友呀？最近發現了這家「咖哩餐車」外帶咖哩，馬上約好友們一起去追這台「咖哩餐車」，今天不藏私來分享這隱藏版咖哩飯給你們，我跟好友都覺得牛肉咖哩飯好好吃！

台南咖哩飯「咖哩餐車」販售地點

咖哩餐車有固定的販售地點呦！每日在台南市安南區海佃路二段623巷口販售，附近一公里內店家也可以幫你外送呦～且外送平台上也可以訂到咖哩餐車的咖哩飯。

台南外帶美食「咖哩餐車」菜單

有雞肉咖哩飯100元、豬肉咖哩飯100元、牛肉咖哩飯120元，販售的品項很簡單，馬上就可以決定好要吃哪一樣。

牛肉咖哩120元

喜歡吃濃郁咖哩的朋友一定要試試咖哩餐車的牛肉咖哩飯，這碗讓我們好驚豔，是以特製高湯熬煮而成。

精選牛腱肉帶有珍貴的Q彈牛筋，肉質豐厚不乾澀。濃郁的咖哩辛香與蔬菜甜味交織，每一口都能感受到香氣在舌尖爆發，是喜歡重口味朋友絕對不能錯過。

雞肉咖哩100元

以經典佛蒙特咖哩為基底，加上秘製香料提味，勾勒出溫潤飽滿的甘甜滋味。因為老闆小孩喜歡吃咖哩飯，特別製作有著濃郁咖哩香卻不帶辣的咖哩醬，是小朋友可以吃的咖哩飯呦～

特別嚴選鮮嫩雞腿肉，口感嫩滑不乾柴，完全沒有辣度，是一份連小朋友都會愛不釋手的家常美味。

豬肉咖哩100元

咖哩餐車的豬肉咖哩選用厚實梅花骰子肉入鍋慢燉，肉質Q彈且充滿嚼勁。

每一塊豬肉都完美吸附了香料精華，搭配燉得軟糯的馬鈴薯與紅蘿蔔，就像媽媽親手熬煮的「家庭風味」，紮實的份量，給您最誠實的飽足感。

喜歡吃咖哩飯的朋友可以來吃看看。

販售地點：台南市安南區海佃路二段623巷口

電話:0978-345-205

營業時間：11:30-13:30；16:30-20:00（售完為止）

下雨天會擺在台南市安南區海佃路二段623巷4號

公休日：週日公休

外送：配合外送平台

店家外送：附近一公里內不限數量可外送，大量訂購可以先預訂

付款方式：現金、Line pay 、台灣pay

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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