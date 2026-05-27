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台南西市場美食區特輯｜「慢煮·雲日常」朵雲ICE進駐！手切冰、甘蔗片冰，多種創意冰品一次滿足

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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台南西市場美食區特輯｜朵雲冰淇淋進駐！手切冰、甘蔗片冰，多種創意冰品一次滿足

今天來台南西市場找美食啦～台南天氣炎熱非常適合吃冰消暑，我最愛的朵雲冰淇淋在西市場美食區「慢煮·雲日常」駐點了，除了有美味的手切冰以外，還有甘蔗片冰也很特別，馬上來分享給各位冰友囉～

西市場美食地圖｜推薦必吃「慢煮·雲日常」，全台獨家特色冰品，每次來都有驚喜！

慢煮·雲日常 在西市場美食街南30(近西門路2段139號入口)。一入內就可以看到這個甘蔗片冰的招牌。

台南冰店「慢煮·雲日常」菜單

全台獨創手切壓片冰、水果冰心千層酥、甘蔗片冰、水果檸檬片冰、低糖低脂義式冰淇淋，他們家的冰品都很好吃，也很有特色，每次來都有不同的新品上市，店家非常用心，來西市場推薦必吃店家！

台南中西區美食「慢煮·雲日常」餐點介紹

必點推薦！水果冰心千層酥、手工壓片冰淇淋、碳燒甘蔗片冰。

這冰品太豪華了，這可是別的地方吃不到的呦！ 酥脆的千層酥加上卡士達醬香甜絲滑，多種壓片冰可以自由選。

水果冰心千層酥150元

伯爵茶壓片冰帶有茶香，搭配上新鮮的綠葡萄，冰涼酥脆層次感爆棚，真的很好吃！

手工壓片冰淇淋110元（小山園若竹+10元）

朵雲ICE手切冰現點現切，濃郁的抹茶冰淇淋搭配特製淋醬，再佐以手工餅乾，多層次的口感帶來雙重享受。

獨家水果檸檬片冰，吃起來酸酸甜甜，有著檸檬的清香。

使用新鮮小番茄配上嚴選蜜餞，光看就好誘人。

番茄尬蜜餞真的有夠搭！再配上獨家檸檬片冰，每一口都好清爽，有著初戀滋味，這款冰品我也很喜歡。

布丁冰淇淋經典碳燒甘蔗片冰139元含古早味布丁

配料：紅豆、天然愛玉、珍珠、芋圓、巧克力脆脆（5選3種配料）

熬煮8小時的煙燻甘蔗汁製成的超薄冰片，帶有脆脆的口感及獨特的煙燻甘蔗香，可選3種喜歡的配料，還會附上一顆古早味布丁，真的是消暑又滿足！

慢煮·雲日常 (朵雲ICE)

西市場店位置：西市場美食街南30（近西門路2段139號入口）

營業時間：週五 11:00-18:00；週六 11:00-20:00；週日11:00-19:00（售完為止）

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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