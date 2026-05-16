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高CP值人手一支！ 台南國華街神級甜點「芒果牛奶手拿冰」只要49元 還免費加「一大球小美冰淇淋」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531
阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531

天氣愈來愈熱，快去台南吃冰消暑！台南美食一級戰區「國華街」竟然出現滿滿新鮮果肉的愛文芒果冰，老闆用料毫不手軟，價格更是便宜又超高CP值「只要49元」就能嚐！

阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531
阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531

這家位於國華街的「阿信芒果冰」，緊鄰西市場、淺草商圈及正興街，每到假日這裡總是熱鬧非凡。店內最狂的招牌「愛文芒果牛奶冰」竟只要49元。憑藉單手就能邊走邊拿著吃的「手拿冰」，加上逆天的極高CP值席捲IG。

老闆大方鋪上新鮮愛文芒果果肉，接著淋上每天手工熬煮的濃郁芒果醬與甜蜜煉乳，最後不惜成本在最頂端壓上一整球經典的白桶小美冰淇淋，漸漸溶化後，還能直接當作芒果冰沙喝，層次感超豐富！

阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531
阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531

除了稱霸全場的芒果冰，現場還有多款特色口味。抹茶控絕對要點「靜岡抹茶牛奶冰」(59元)，採用日本靜岡抹茶手工熬煮，茶香濃郁、清甜回甘，最後蓋上一顆最頂級的「大納言紅豆泥」，抹味十足超療癒。

另一款，充滿台南在地情懷的「義豐冬瓜牛奶冰」(45元)，老闆直接選用道地的義豐冬瓜磚熬煮，將整杯冬瓜茶融入剉冰中，經過反覆測試調配，成功讓清爽甘甜的冬瓜香與純濃奶香完美融合，消暑又解渴！

阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531
阿信芒果冰。圖／取自IG@shinice0531

阿信芒果冰

．地址：台南市中西區國華街三段17-1號

．時間：周一到周日12:00-19:00

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