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台南平價大份量牛排！ 「牛B牛排」自助吧吃到飽 牛雞豬三拼綜合排+超大16盎司牛排必點

台南小白／ 文、圖／小白

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台南美食｜台南牛排「牛B牛排」台南安平平價大份量牛排店！還有自助吧無限量供應（玉米濃湯/飲料/冰沙/烤吐司/爆米花吃到飽）主打100%原塊牛排，很推16盎司牛排吃完超飽，肉肉控可點超級綜合排有厚片牛排、厚片豬排、雞腿排，三款肉肉吃得到（免費加麵或換飯，不吃麵可以換蛋）

「牛B牛排」位於安平區國平路上的牛B牛排，當天平日午餐時段用餐生意不錯，環境上乾淨明亮，再加上有自助吧可以享用也是累積不少忠實顧客。

「牛B牛排」點排餐享有自助吧吃到飽，有玉米濃湯、烤土司搭配抹醬、有爆米花、飲料冰沙通通無限續，等待排餐的過程中小白就先吃一輪了。

等待排餐上桌的時間可以先來點烤土司配玉米濃湯，吐司有蒜醬、巧克力醬及花生醬可以選。

牛B牛排主打100%原肉，以豬、雞、牛為主，先選肉再選醬，還能把麵換成白飯或蛋。

肉肉控必點豪華綜合排，有雞腿排、牛排及豬排三種肉一次滿足，這樣一份會有兩個鐵盤，一個放雞豬牛，一個放麵或飯+蛋。

雞腿排外皮煎得焦香酥脆，加上雞腿有點厚度吃起來外酥內嫩且多汁。

16盎司的浮誇巨牛排一送上桌都會哇一聲，肉排真的很大份還很有厚度，吃起來帶筋帶油花整體不乾柴有較勁，鐵板麵跟醬汁則是放另外一個鐵板吃起來比較方便。

蘑菇醬跟黑胡椒醬都是店家自己煮的，淋在麵或飯都好好吃。

哇哇哇！超珍貴的Game Boy遊戲機，小時候回憶啊，老闆好厲害。

牛B牛排

地址：臺南市安平區國平里國平路158號

電話：062992829

營業時間：11:00~15:30 / 17:00~21:00 ｜ 六日11:00~21:00 (週四休)

文章來源：台南小白 FB：台南小白

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