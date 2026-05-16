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「福義軒」翻轉伴手禮店印象！嘉義「友愛門市」打造全新美食景點還可以內用

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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嘉義人氣伴手禮品牌「福義軒」再推全新據點，位於嘉義後站高架橋旁的「友愛門市」已於今年4月展開試營運，不僅延續品牌深耕在地多年的經典形象，也以嶄新的空間美學與餐飲體驗，翻轉外界對傳統伴手禮店的既定印象，打造兼具質感與生活感的全新據點。

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全新門市以「輕享生活」為設計主軸，空間融合現代風格與品牌元素，從天花板上的蛋捲造型吊燈，到地面隱藏的餅乾圖樣，都可見巧思細節。不同於過去民眾熟悉的大排長龍與夾鏈袋包裝，新店改以更具設計感的陳列與舒適動線呈現，整體氛圍宛如城市中的小型藝文空間，也讓旅客多了一處能放慢步調、感受嘉義日常的新去處。

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除了空間全面升級，「友愛門市」也導入客製化服務，主打可自由搭配內容的「自組禮盒」，以小份量、精緻化包裝取代過往大容量形式，更符合現代小家庭與送禮需求。手感紙卡搭配簡約設計，也讓伴手禮增添精品化質感。

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店內同步推出多款現點現做餐點，其中人氣最高的「冰／涼蛋捲」主打外層酥香、內餡冰涼的反差口感，成為不少消費者指定必吃品項；另外還有使用自製餅皮打造的現烤鹹塔系列，包括「塔香菇菇」、「紅醬辣雞」等口味，鹹香層次豐富。甜點部分則提供焦糖布丁、乳酪蛋糕等選擇，讓伴手禮門市不再只是購物據點，更像是一間結合下午茶與選物概念的美食空間。

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