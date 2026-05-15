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台南秘境！上茄苳鐵道鳳凰木盛開中 火車與鳳凰花浪漫交會

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


攝影迷們應該都知道！位於台南後壁區的上茄苳鐵道鳳凰木，一直是南台灣極具人氣的鐵道攝影秘境。每逢鳳凰花盛開時，鮮紅花朵沿著鐵道綻放，與呼嘯而過的台鐵列車形成極具故事感的畫面。無論是EMU3000、普悠瑪，或是日常行駛的區間車，都讓這片風景多了幾分日劇般的浪漫氛圍。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


半紅半綠的初夏景致｜鳳凰木正式進入花期

根據2026年5月初最新花況，目前鳳凰木已正式進入花期。雖然受到先前颱風影響，樹形較過往略微縮小，但枝頭上仍綻放出鮮豔火紅花朵，呈現「一半開花、一半綠葉」的特殊景觀。火紅花色與翠綠葉片交錯，也讓整體畫面更具層次感，形成屬於今年初夏獨有的風景。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


鐵道迷與攝影迷必訪｜列車穿越花海的瞬間

上茄苳鐵道鳳凰木最吸引人的地方，便是列車與花景同框的經典構圖。當火車從鳳凰木旁疾駛而過，鮮紅花海與列車車身交織的瞬間，不只充滿速度感，也帶有濃厚的懷舊氛圍。許多攝影愛好者都會特地守候列車經過，只為捕捉那短短幾秒卻極具故事感的畫面。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


賞景同時別忘安全｜拍攝鐵道風景的重要提醒

由於拍攝地點緊鄰鐵道區域，前往拍攝與賞景時務必特別注意安全，切勿進入軌道範圍，也請遵守現場安全距離。建議可利用長焦鏡頭或安全區域進行取景，在確保安全的前提下，靜靜欣賞列車與鳳凰花交織出的限定風景。當火紅花影與列車一同掠過眼前，那一刻，也彷彿替台南的夏天按下了開始鍵。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【上茄苳鐵道鳳凰木】

景點位置：可直接導航定位於「後壁上茄苳平交道」


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台南新地標誕生！全台首座融合「扛茨走溪流」文化建築亮相

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