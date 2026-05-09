揪媽媽散步去！ 母親節「免費入園」 嘉義避暑瀑布仙境尋仙氣觀音

今年的母親節要帶媽媽去哪吃大餐呢？嘉義竹崎的觀音瀑音風景區剛好在母親節這天開放免費入園，不妨帶著媽媽出門踏青、來趟清涼的健康一日小旅行～

圖／嘉義觀音瀑布 Guanyin Waterfall-Chiayi臉書

位在嘉義竹崎，「觀音瀑音風景區」園區內由上而下共分為四層瀑布，尤其第四層瀑布從山間直瀉而下，與旁邊的觀音像形成了手持淨瓶灑水的畫面，園區內還有觀音石山、石峭水潭、萬年蝙蝠洞、石縫一線天、千年石茭杯等景觀，水氣充沛的季節和其群山環繞的環境，是超棒的避暑勝地，園內步道和樓梯難度適中，適合帶著家中長輩和小朋友們散步、消耗體力。

圖／嘉義觀音瀑布 Guanyin Waterfall-Chiayi臉書

這周末剛好是母親節，園區推出母親節當天免費入園的小確幸優惠，如果沒有訂到餐廳，也許可以帶著媽媽出門到觀音瀑布風景區走走，來場健康的森林浴小旅行；8月的父親節8/8(六)這天，園區也開放免費入園，沒有厚此薄彼，屆時也能帶著爸爸入園逛逛。

圖／嘉義觀音瀑布 Guanyin Waterfall-Chiayi臉書

嘉義觀音瀑布風景區

嘉義縣竹崎鄉文峰村溪心寮44-1號

5/10母親節入園時間：08：00～15：50

圖／嘉義觀音瀑布 Guanyin Waterfall-Chiayi臉書

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