漁港變身微型樂園！「2026東石海之夏」主視覺亮相 像一座縮小版漁港城市

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期待的「2026東石海之夏」搶先曝光活動主視覺，以近年超夯的「Isometric 等距插畫（偽3D）」為核心，把「東石漁港」的經典地標和元素，巧妙融合於同一個畫面之中，營造平面到立體的視覺效果，並透過動態設計呈現夏夜的氣氛。

▲東石漁人碼頭。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「2026東石海之夏」將於07/18、07/19及07/25、07/26兩個週末，在嘉義縣「東石漁人碼頭」熱鬧登場。今年主視覺的最大亮點，是把熟悉的東石地標「翻轉再升級」，如23.5ﾟ愛琴海異國風建築、彩色蚵殼屋，還有近年人氣爆棚的「大船入港景觀台」，全部變身成立體感十足的迷你場景，透過幾何堆疊與俯瞰視角，整體畫面就像是一座縮小版漁港城市，讓人一眼看見東石的熱鬧與魅力。

不只靜態設計，動態更有氣氛，夜空中綻放的煙火與閃爍星光，呼應嘉義縣東石花火故鄉，也為活動增添滿滿儀式感；水面上穿梭的觀光漁筏，則把在地漁業文化與旅遊體驗巧妙串連，讓整體視覺更有故事、有溫度，彷彿一秒走進夏夜的東石港邊。

嘉義縣文化觀光局表示，「東石海之夏」是每年夏季最具代表性的活動之一，結合流行音樂舞台演出、親子劇場展演，親子互動體驗、市集與在地美食，持續打造濱海觀光品牌。今年透過創新的主視覺設計，進一步提升活動辨識度，也讓大家還沒出發，就先感受到東石的魅力。

▲「2026東石海之夏」主視覺。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文化觀光局也提到，今年以嶄新插畫手法重新詮釋漁港印象，打造更立體、更有層次的視覺體驗，不僅展現東石的多元樣貌，也象徵地方觀光持續進化中。誠摯邀請全台遊客，今年夏天一起走進東石，吹海風、看煙火、吃美食，感受最有溫度的海港盛會。活動內容正積極籌備中，最新資訊將陸續公布，可於「東石海之夏」臉書粉絲專頁查詢。

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