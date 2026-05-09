市區竟有江南秘境！？ 「嘉義秘境一日遊」公開3大私藏景點 山丘咖啡廳、仁義潭足湯一次收

說到嘉義旅行，很多人第一時間想到的可能是阿里山、雞肉飯，但這次小編想分享一條更「避世」的路線：不用跑太遠、就能在嘉義市區與近郊找到像世外桃源一樣的放鬆感。小編這趟真的有種「嘉義人把秘密基地藏得太好」的感覺——第一站在市區穿越回江南，坐在窗邊喝茶餵魚，像在拍古裝劇；第二站上山深呼吸，在大片草皮吹風、吃一口剛出爐的麵包，連空氣都甜甜的；最後再用足湯洗掉疲憊，看著仁義潭夕陽慢慢落下，這才是週末該有的儀式感。

嘉義秘境一日遊｜竹居茶樓

竹居茶樓：隱身市區的蘇州園林感茶樓，邊吃邊賞錦鯉超像穿越

如果你跟小編一樣，看到「蘇州園林」這四個字就會心癢，那竹居茶樓真的很可以排第一站。走進去那一刻，會先被中式庭園造景吸走注意力：水池、錦鯉、亭台、古色古香的建築，再加上窗邊位子一坐下，整個氛圍直接變成「古裝劇下午茶」的既視感。

圖/ReadyGo

小編很喜歡它的用餐空間規劃——有些區域是包廂感座位，聊天不太會被打擾；而且營業時間一路開到凌晨，想吃晚餐、宵夜、甚至深夜聚會都很方便。餐點選擇也很多元，港式點心、熱炒、合菜通通有，最適合揪朋友或家人一起來，邊吃邊賞魚邊拍照，完全不無聊。

圖/ReadyGo

地址：60076 嘉義市東區大雅路二段275號

電話：05 271 9275

營業時間：10:00–03:00（每日）

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嘉義秘境一日遊｜幸福山丘

幸福山丘：貨櫃屋山丘咖啡廳＋現烤麵包香，吹風散步超療癒

第二站小編安排「幸福山丘」，原因很簡單：這裡的節奏會讓人自動慢下來。它在小山坡上，車子通常停在下方再步行上去，走上坡的那段路就像把城市雜訊甩在身後。園區整理得很舒服，空間寬、視野開闊，還有步道可以走走散步，吃完再去吹風拍照剛剛好。

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幸福山丘最有名的就是「貨櫃屋風格＋麵包甜點」這組合，品項多到會直接選擇障礙，有些熱門口味甚至得提前預訂才吃得到。小編這次點了可頌，外層烤得超酥、香氣很濃，而且份量大到一顆就很有飽足感；現場也能買到超紅的脆皮烤年糕，外脆內Q超欠吃。很多人也大推他們家的麵包實力，像是貝果Q彈有嚼勁、酸種麵包越嚼越香，復熱後香氣直接再升級，完全是那種「買回家也會想再吃一次」的等級。

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而且幸福山丘不只有甜點和咖啡，餐點選擇也不少，像定食、丼飯都有人推薦。小編自己最喜歡的是找個靠草皮的位置坐下來，邊喝咖啡邊放空，風一吹真的超chill，會不小心待到不想走。

地址：600 嘉義市東區東義路566巷52-1號

電話：05 276 5080

營業時間：10:00–18:00（週一、週二公休）

嘉義秘境一日遊｜清豐濤月景觀足湯

清豐濤月景觀足湯：仁義潭夕陽第一排足湯，一人一池超有儀式感

最後一站小編留給「清豐濤月景觀足湯」，原因只有一個：太適合當收尾了。它把「景觀餐廳」跟「足湯放鬆」結合在一起，你可以先吃飯、也可以先泡腳——但不管怎麼排，只要坐到面向仁義潭的位子，那種視野真的會讓人安靜下來。

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這裡的足湯是一人一池，泡腳一小時會附中藥包、毛巾，還有飲料（咖啡/楊桃汁/冬瓜汁擇一）跟奶酪，泡著泡著很容易就進入「我今天就想躺平」的模式。很多人也提到假日人潮多、越晚等越久，所以小編會建議：想泡腳→早點到（甚至10:30就先去排），把足湯先卡位，後面行程就會順很多。

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另外它的建築是中國風，搭配傍晚的光線其實很漂亮；就算夕陽被雲遮到，光是坐著看潭面、吹風聊天，也會覺得值回票價。

地址：嘉義縣番路鄉內甕村凸湖5-3號（仁義潭周邊）

電話：05 259 3133

營業時間：11:00–21:00（週二公休）

嘉義秘境一日遊行程表

時間 行程建議 11:00 竹居茶樓：先拍庭園造景＋錦鯉魚池，點港點或簡餐開啟「江南感」的一天 13:30 幸福山丘：上山吹風、吃麵包甜點＋咖啡，飯後走步道散步拍照 16:30 前往仁義潭周邊（建議提早到清豐濤月詢問／取號） 17:00–18:00 清豐濤月景觀足湯：一人一池泡腳放鬆，等夕陽與夜色慢慢上場 18:30 若還想加碼：可在園區用餐或回市區續攤

嘉義一日遊常見問題

竹居茶樓適合什麼時段去？需要訂位嗎？

假日人潮多，建議能訂位就先訂。它營業到凌晨，很適合晚餐或宵夜時段去，氣氛更像「夜裡的庭園茶樓」。

幸福山丘需要門票嗎？停車方便嗎？

多數心得提到不需要入園費，停車相對方便，但通常要停在坡下再步行上去，建議穿好走的鞋。

清豐濤月可以只泡腳不吃飯嗎？

可以。用餐和泡腳是分開登記；也有人分享「先泡腳、再用餐」行程更順。

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