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百合花海×三合院古厝！雲林中湖百合花園成春末最療癒景點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於雲林縣四湖鄉的中湖百合花園，是近年逐漸被發掘的鐵砲百合賞花秘境。每到四月底，整片花園悄悄進入盛開期，一株株挺立的百合如同白色燭火，在陽光下綻放出純粹而潔淨的光感。這裡沒有過多人工裝飾，只有自然與季節的節奏，讓花海呈現最原始、也最動人的模樣。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


百合花×紅磚古厝，構築懷舊詩意畫面

中湖百合花園最迷人的地方，在於它不只是花海，而是一幅完整的風景。大片雪白鐵砲百合與傳統紅磚三合院交織，形成強烈卻和諧的視覺對比。紅瓦、白花與藍天層層堆疊，彷彿走進一段舊時光的記憶之中。這樣的場景，不僅吸引攝影愛好者前來取景，更讓人不自覺放慢腳步，細細感受這份純粹的寧靜。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


攝影與日常之間，捕捉屬於自己的風景

對於喜歡拍照的人來說，中湖百合花園幾乎處處都是畫面。無論是低角度拍攝花海延伸的層次，還是利用古厝作為背景構圖，都能輕鬆捕捉出帶有故事感的影像。而對一般旅人而言，這裡更像是一個可以短暫逃離城市的角落，在花香與微風之中，讓心情慢慢沉澱，重新找回生活的節奏。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


帶一束百合回家，把春天延續下去

除了賞花之外，園主也會在現場販售新鮮百合花束，讓旅人能把這份季節的美好帶回家中。簡單一束純白百合，不只是裝飾，更像是一段旅程的延伸。當花香在室內緩緩散開，也彷彿把中湖花園的那片寧靜，一起留在生活裡，成為日常中最溫柔的一角。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【中湖百合花園開園】

景點位置：雲林縣四湖鄉中山西路中湖巷12號

門票收費：$50/人


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>2026古坑賞花推薦｜蘿莎玫瑰山莊茶樹雪花＋玫瑰花海！

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