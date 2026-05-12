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新港秘境再+1！板頭百合花海盛開中 純潔浪漫拍到停不下來

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


隱身在嘉義縣新港鄉板頭村的這片百合花海，並非大型規劃景點，而是藏在鄉間三合院前的一處小小花園。每到春末夏初，數百株鐵炮百合悄然綻放，潔白花朵在陽光下微微發亮，與周圍的田野與藍天交織成一幅純粹而寧靜的畫面。沒有過度包裝的景觀設計，反而讓這裡多了一份貼近土地的真實感，也因此被許多人稱為「小而美」的療癒秘境


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


古厝與花海交織的時光畫面

這片花海最動人的地方，在於它與傳統三合院古厝的結合。紅磚牆面、斑駁屋瓦與整片白色百合相互映襯，形成強烈卻和諧的視覺對比。走進花叢間，不只是拍照取景，更像是走進一段過去的生活時光。微風吹過，百合輕輕擺動，伴隨著鄉村的靜謐氛圍，讓人自然放慢腳步，沉浸在這份難得的慢節奏之中。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


一段以花延續的思念故事

這片花海背後的靈魂，是當地人親切稱呼的「百合阿嬤」。她種植百合花已有十多年，最初只是為了紀念已逝的哥哥，後來隨著時間推移，花越種越多，也逐漸成為一片能與他人分享的風景。每一株百合，都是一份情感的延續，而這樣的故事，也讓整個花海不只是美麗，更多了一層令人動容的深度。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


免費開放的人情味風景

不同於多數觀光景點，這裡是一處私人住宅，卻在阿嬤的熱情與善意下，免費開放給旅人參觀。沒有收費、沒有商業化設計，只有最純粹的分享與交流。然而，也正因如此，來訪的遊客更需要以同樣的溫柔回應這片土地——不踩踏花叢、不隨意採摘，讓這份由人情堆疊而成的美景，能夠繼續在未來的每一個花季中靜靜綻放。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【新港板頭百合花】

景點位置：嘉義縣新港鄉板頭村（建議導航至「板頭厝」或「板陶窯」附近，隱身於板頭村剪黏大壁畫對面的巷弄中）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>嘉義山坡整片橘色花海！7000株金針花盛開打造橘色山丘秘境

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