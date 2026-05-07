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台南白河荷花盛開！蓮花公園清晨限定荷花最美瞬間

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於台南市白河區的蓮花季，已於5月初正式揭開序幕，而其中最具代表性的賞花地點之一，便是白河蓮花公園。園區內荷花目前正值盛開期，粉白交錯的花朵在水面上綻放，與周圍綠葉形成柔和而清新的色彩對比。每到這個季節，整個白河彷彿被花香與綠意包圍，成為南台灣最具代表性的夏季風景。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


清晨限定花況，捕捉荷花最美瞬間

賞蓮的最佳時間落在清晨5點至上午10點之間，此時的荷花剛剛盛開，花瓣飽滿且帶著露水，在陽光照射下更顯通透動人。隨著時間推移，中午過後花朵會逐漸閉合，因此清晨的短暫時光，成為最值得把握的拍攝與觀賞時段。走在蓮池旁，微風輕拂、水面波光粼粼，讓整個賞花過程多了一份寧靜與療癒感。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


步道與綠色隧道，打造沉浸式賞花體驗

蓮花公園內規劃完善的賞蓮步道與綠色隧道，是此地的一大特色。遊客可以沿著步道深入蓮池之間，近距離欣賞荷花盛開的姿態，或是在樹蔭交錯的綠色隧道中漫步，感受光影與自然的交織。這樣的設計，不僅讓賞花更有層次，也讓整體氛圍更具詩意與畫面感，成為許多攝影愛好者與旅人取景的熱門角落。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


避開人潮的小旅行，慢慢走進白河日常

由於白河蓮花季期間人潮較多，建議旅人可選擇搭乘大台南公車或租借單車，以更輕鬆的方式深入探索周邊景點。透過慢速移動，不僅能避開擁擠人潮，也能細細感受白河的生活節奏與在地風景。從蓮花公園出發，一路延伸到田野與小鎮街景，讓這趟賞花旅程不只是看花，更是一段貼近土地的夏日記憶。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【蓮花公園荷花盛開】

景點位置：台南市白河區三民路465號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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