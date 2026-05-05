跟著皮克敏遊嘉義，精選6間質感住宿推薦給你！

【文・KKday旅遊生活誌】

如果你正打算跟著皮克敏的腳步探索嘉義，那絕對不能錯過這座城市的居住魅力！這篇文章精選了 6 間風格各異的優質住宿，從網美必拍的文青茶旅到下樓即達夜市的超高 CP 值首選應有盡有，挑一間最順眼的旅宿，為你的嘉義之旅預約一場從早到晚都捨不得睡的質感體驗吧！

親子共遊

＃嘉楠風華酒店

這間擁有270度無敵美景的時尚酒店，讓大人能度過浪漫美好假期，更有獨棟親子遊樂園奇幻魔幻堡，敞朗明亮的空間裡，不僅擁有兩層樓不鏽鋼巨型溜滑梯、彩色球池，更針對大小孩、小小孩有攀岩場、彈跳床、溜滑梯等不同的遊戲區，絕對是孩子們的天堂。

該酒店外觀以零碎翻轉的墨色格柵，包裹長方建築量體，讓嘉楠風華酒店呈現都會氛圍。一樓挑高大廳以清水模為主要元素，點綴原木與帶來戶外陽光與綠植的玻璃落地窗，引入柔軟自然。房間設計主打平價卻能享受五星設備，每一間都寬敞舒適、靜謐優雅。除此之外，酒店B1還有寵物房，毛小孩也能吹著冷氣和主人一起享受假期。

＃新悅花園酒店

喜愛戶外活動的親子家庭，非常推薦新悅花園酒店，它不僅是唯一設有超夢幻旋轉木馬的嘉義住宿，還有戶外的極速寶貝賽車場、熊寶貝足球場、小山坵可以讓大小孩一起放電！每個房間都有附贈極速寶貝賽車場的免費使用券，絕對會讓小朋友超興奮。除此之外飯店裡還有磨鼻子寵物旅館，讓毛孩也能在開心度過假期。

飯店大廳象徵阿里山神木與雲海的柱體與天花板下，有幾隻或爬或立的臺灣黑熊雕塑，還有櫻花與梅花鹿圖像，不僅以現代質感和語彙指向本土元素運用，更有吉祥寓意。寬敞的房間同樣極具質感，備品也是精選的高級品牌，舒服的整體安排絕對能為嘉義之旅帶來好心情。

商務出差

＃尊皇大飯店

這家平價嘉義住宿有著多元房型，無論是雙人房、家庭房或遊戲家庭房都有，每一間都簡約典雅、寬敞舒適又乾淨明亮，並且位於嘉義市的中心，離交流道、市區或夜市都只要10分鐘車程，飯店附有地下停車場，絕對是商務、小資族或閤家開車前往遊玩的高CP選擇。

最棒的是，在平價飯店也能享受無邊際泳池，眺望嘉義市區景觀，旅客花便宜的價格，就可以體驗嘉義白天與夜晚不同的美。除此之外頂樓還有空中景觀花園，飯店在此設計了優雅、時尚、經典的尊皇Lounge，提供旅客夜晚徹底放鬆的地方。

＃嘉義觀止飯店

鄰近嘉義車站與家樂福夜市的嘉義觀止飯店，不規則、零碎翻轉的黑灰金屬格柵線條立面，為外觀帶來動態，並破除量體厚重感，並以金屬、石材、清水模與木頭質感，呈現出低調內斂的寧靜空間，讓入住的旅客得以沈澱心境，徹底放鬆。

飯店除了商務房、會議室、洗衣房，也有雙人房、家庭房、VIP房等，並設有餐廳、咖啡廳、燒肉店、棋牌室、KTV包廂、特斯拉充電站等，因應各型態旅客。房間延續大廳氛圍，以沈穩木色系與遮光窗簾讓人能靜下心來好好休息，另外飯店附贈早餐超好吃，誠摯推薦給各位！

網美熱點

＃承億文旅 桃城茶樣子

說到嘉義住宿，桃城茶樣子的無邊際泳池，完全就是網美IG上打卡聖地。早上泳池免費進入，晚上該區則是轉變成Sky Lounge，在泳池裡看夜景，一定是在嘉義的最美享受。

遠看這棟文青感十足的建築，源自於木箱堆疊的意象，並以茶為主題的旅店。飯店內以鐵件、木材與質樸灰牆面陳設茶相關器物，呈現低調人文時尚質感，並以此塑造舒緩步調。房間則同樣以大片落地窗與明朗質感清新設計，以及各種充滿巧思的茶主題細節，讓人在品味空間中好好休息。另外，飯店B1空間可以體驗手作茶染，還展示許多藝術家作品，添增飯店藝術氣息。

＃蘭桂坊花園酒店

想要在嘉義旅行來場宵夜之旅，文化路夜市巷弄內的蘭桂坊花園酒店絕對是首選。飯店位置鬧中取靜，房價合理，房間舒適乾淨，早餐豐盛又好吃，下樓走幾步路就能吃到有名的林聰明沙鍋魚頭、各家火雞肉飯等等嘉義美食小吃，想去嘉義市立美術館、檜意森活村等熱門景點也能步行到達，是CP值很高的選擇。

飯店從大廳到房間，大量使用選用色調溫暖的原木與柔和黃光，面向巷弄的房型設有露台，房間裡還有大浴缸，並提供浴鹽、面膜等貼心備品，營造舒服假期氛圍，休息夠了隨時可以悠閒逛夜市，完全不用擔心交通問題呢。

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