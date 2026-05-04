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台南白河大山宮荷花盛開！粉綠交織花海+鄉村景緻曝光

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


大家知道嗎？台南白河的大山宮周邊，是當地相當知名的賞荷秘境之一！每年進入5月至6月，這裡的荷花便陸續綻放，粉嫩花朵點綴在一望無際的蓮田之中，構成一幅清新而寧靜的田園畫面。與城市中整齊規劃的花景不同，這裡的美帶著自然生長的隨性與純粹，讓人更容易沉浸其中。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


白河蓮花季登場｜花期延續整個夏天

白河素有「蓮花之鄉」的美名，每年的蓮花季通常於5月底至6月初正式展開，花期更可一路延續至8月，形成長時間的賞花盛宴。大山宮周邊正好位於核心賞花區域之一，初夏時節便能看到盛開的花況。隨著時間推進，整片蓮田將逐漸轉為更加繁盛的景象，也讓不同時期前來，都能感受到不一樣的風貌。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


古厝與花海交織｜最具故事感的攝影場景

這裡最迷人的，不只是荷花本身，而是花與環境的融合。大山宮周邊保留著極具農村古意的竹管老厝，斑駁牆面與自然景色相互呼應，當粉紅荷花在前景綻放，背景是靜靜矗立的老屋，畫面瞬間多了時間的厚度與故事感。這樣的構圖，也讓此地成為許多攝影愛好者心中的經典取景點。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


走進白河的慢步調｜感受最純粹的夏日風景

來到台南白河，賞荷不只是拍照，更是一段放慢節奏的旅程。建議選擇清晨或傍晚前往，避開正午高溫，也能捕捉更柔和的光影。沿著田間小路漫步，感受風、光與花的變化，會發現這片土地所呈現的，不只是景色，更是一種生活的節奏與溫度。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【台南白河賞荷秘境】

景點位置：台南白河大山宮附近　


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台南隱藏版打卡點！石斛蘭花瀑免費參觀＋最佳賞花期攻略！

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