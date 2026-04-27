看「壯觀金針花海」免跑東台灣！不只是花旗木勝地 這處「絕美金黃花毯」準備好了 五一連假衝第一波

【旅奇傳媒/編輯部報導】4至5月嘉義縣「螢火季」登場，嘉義縣政府文化觀光局精選23條處賞螢景點，其中更有多條特別適合親子前往的「鐵道賞螢」路線。位於阿里山國家森林遊樂園區的「阿里山賓館」，再次攜手「大阿里山達人」特別推出「螢來星光，奇幻旅程」體驗，即日起至05/31止，入住2天1夜「螢來星光住房專案」，贈「十字社區鐵道」或「迷糊步道」賞螢體驗，一次享受阿里山最獨特的鐵道、森林步道賞螢趣，探索阿里山迷人的夜間夢幻之美，以及日間山林鐵道的深度遊程！ 阿里山螢火蟲生態豐富，大阿里山區可見的種類多達40多種，常見的包括黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等。每年4月至5月是螢火蟲最旺盛、活躍的季節。 阿里山賓館表示，隨著親子客層和外國遊客增加，森林鐵道又是名列阿里山五奇美景之一，賞螢活動特別精選，螢火蟲旺盛的十字社區鐵道。白天遊客可自行搭配奮起湖的深度遊程，到老街品嘗奮起湖便當、現烤甜甜圈、阿里山愛玉

2026-04-26 14:00