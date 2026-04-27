看「壯觀金針花海」免跑東台灣！不只是花旗木勝地 這處「絕美金黃花毯」準備好了 五一連假衝第一波
不用跑花東！嘉義這處「金針花海」即將滿開，還會在5月的周末舉行音樂會、DIY體驗等精彩活動，邀請民眾五一連假一同朝聖這片壯觀金黃花海！
以花旗木花海聞名的嘉義竹崎「阿拉伯粉紅村」近期迎來絕美金針花花期，滿滿一大片約3萬株金針花海十分壯闊，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成一幅美麗圖畫，隨手拍都美到不行。Martin Chen分享，目前花況約五成，即將迎接最佳花期，值得把握勞動節連假打卡一波。
此外，「阿拉伯粉紅村」金針花季預計於5/2正式開幕，並將在5/9、5/16、5/23舉辦音樂會和DIY體驗，讓五月的周末不無聊。花況詳情可至阿拉伯粉紅村粉專查看。
嘉義竹崎 阿拉伯粉紅村
交通方式：可搭乘公車至【義隆村站】下車，步行約700公尺
5/9、5/16、5/23活動安排：音樂會10:00-12:00、DIY體驗13:00-15:00
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