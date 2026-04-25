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熱氣球點亮台南！「西拉雅森活節」連2周登場，毛孩運動會、草原音樂祭接力玩

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／西拉雅國家風景區管理處提供
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2026「西拉雅森活節」於4月25日至26日在官田遊客中心熱鬧開幕，首週以熱氣球嘉年華掀起話題。活動規劃清晨與傍晚兩時段的繫留體驗，讓旅客有機會升空俯瞰西拉雅風景，現場也開放免費參觀熱氣球，吸引不少民眾前往朝聖。

圖／<a href='/search/tagging/1013/西拉雅國家風景區' rel='西拉雅國家風景區' data-rel='/1013/252264' class='tag'><strong>西拉雅國家風景區</strong></a>管理處提供
圖／西拉雅國家風景區管理處提供

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主辦單位指出，熱氣球繫留體驗採現場購票制，上午與下午分別於指定時段開放販售；持合作飯店兌換券的旅客，需於活動當天至現場完成號碼牌兌換。每場次開放名額有限，實際可搭乘人數將依當日氣候條件及現場狀況彈性調整，若天候不佳，亦可能延後或取消，建議旅客留意即時公告。

圖／西拉雅國家風景區管理處提供
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開幕週除了熱氣球體驗外，夜間還有結合燈光與火舞演出的限定光雕秀，搭配草原市集與手作體驗活動，讓遊客從白天一路玩到晚上，感受戶外春日氛圍。

圖／西拉雅國家風景區管理處提供
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值得一提的是，西拉雅森活節後續活動同樣精彩。5月1日將登場毛孩運動會與親子互動活動，主打寵物友善與家庭共遊；5月2日至3日則由草原音樂祭接力，集結樂團演出與市集，打造輕鬆愜意的戶外音樂派對。隨著不同主題活動輪番上陣，也讓西拉雅地區成為近期南台灣旅遊的熱門焦點。

圖／西拉雅國家風景區管理處提供
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熱氣球 市集 西拉雅國家風景區

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