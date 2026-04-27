台南德元埤荷蘭村最新玩法！ 恐龍造景＋向日葵花海超吸睛





位於台南柳營區的德元埤荷蘭村，一直以歐式風車與湖畔景觀聞名，而近期透過整體景觀優化與地景設計更新，展現出截然不同的樣貌。這次的改造不只是外觀上的調整，更是將自然景觀、藝術裝置與遊憩功能重新整合，使整個園區更具層次與吸引力，也讓旅人能在熟悉的地方，發現全新的風景。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





恐龍地景登場：童趣與視覺衝擊的融合

最吸睛的亮點之一，莫過於園區內新增的恐龍地景藝術。這些大型裝置打破原有的寧靜氛圍，為空間注入活潑與想像力。無論是親子同遊，或是喜愛拍照的旅人，都能在這些充滿故事感的場景中找到樂趣。恐龍與風車、花海的組合，形成一種反差卻又和諧的畫面，讓整體景觀更具記憶點。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





花海與風車交織：彷彿走進歐洲油畫

沿著埤塘展開的，是一片繽紛且層次豐富的花海。金黃色的向日葵與色彩多變的百日草交織，隨風搖曳之間，與園區象徵性的純風力風車相互映襯。當陽光灑落，整體景象宛如歐洲田園畫作般細膩動人。漫步在梵谷橋與紅磚橋之間，每一個視角都像是一幅構圖完整的風景。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





偽出國的旅行感：打造國際級觀光氛圍

隨著景觀升級與話題發酵，德元埤荷蘭村逐漸成為熱門觀光據點，甚至吸引外國旅客前來造訪。這裡所營造的不只是單一景點，而是一種完整的旅行氛圍——從視覺、空間到步行體驗，都讓人彷彿置身異國鄉村。對於想要短暫逃離日常的人來說，這裡正好提供了一段輕鬆又療癒的旅程。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【德元埤荷蘭村恐龍造景＋向日葵花海】

景點位置：台南市柳營區100號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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