老闆是越南人！ 越南人最愛的越南餐廳「Phở Nhớ 越式料理」 河粉彈牙、湯頭濃郁超驚艷

這間越式餐廳⋯⋯台南人我服輸～～！！～！！

這間越南餐廳是珍妮在脆上看見的推介，推介的網友說他媽媽是越南人～他媽媽最愛Phở Nhớ和阿娟。

約了小莉要去吃的時候⋯⋯小莉說他們公司的越南移工也很愛這間！！（這麼厲害的嗎）

Phở Nhớ越式料理的位置就在大灣路上（對面有收費停車場若是開車來也算是很方便）。

Phở Nhớ得店面很大很好找，店內環境寬敞乾淨~聽說老闆是越南人⋯⋯店員也都是會中文的越南人。最厲害的是⋯⋯珍妮來這天店內也多是越南客人（真的是一間越南人很愛的越南店ㄟ）

Phở Nhớ的價格跟他的用餐環境是相呼應的⋯⋯價格比一般越南料理店稍高。

紅燒牛肉河粉

Phở Nhớ的河粉是彈牙好吃的⋯⋯湯頭很濃郁有味道～是會驚艷，完全可以說是一碗媲美認真熬湯頭的日本濃郁拉麵湯頭或是台灣濃郁的牛肉麵湯頭那種程度。人家真的很認真有熬湯頭那一種！！

份量算多⋯⋯配料也很足，牛肉燉煮的不算是很軟爛～但也不會咬不動！！

整碗都是很好吃的，唯一讓我吃不懂得是⋯⋯怎麼這麼甜？

他的湯頭是偏甜在甜一點（這是我自己個人口感，就是有一種莫名其妙怎麼那摸甜））。

酸辣海鮮河粉加牛肉

他的湯頭一樣是那種很認真的濃郁好喝⋯⋯份量一樣很多配料也很足。

重點是⋯⋯越南人真的這麼愛甜嗎？？酸辣海鮮河粉我喝第一口湯被他的甜嚇到？？ㄟ~怎麼這麼甜⋯⋯小莉拿了一碗檸檬來加，越加越提鮮甜。

又拿了一碗檸檬來加⋯⋯

檸檬炭烤二節翅

好吃，但是他的醃料調味也是走甜味～真的甜到台南人我服輸！！

涼拌木瓜

清爽脆口很好吃！！

Phở Nhớ在咕狗上的評價很高，我是很認同的⋯⋯是真的好吃⋯⋯是真的有認真做料理的一間店。就是不太懂越南人這麼愛甜的嗎！！

菜單

Phở Nhớ 越式餐廳

地址：台南市永康區大灣路1006號

電話：0983029999

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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